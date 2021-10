La star de ‘RHOBH’ Erika Jayne critiquée après avoir abordé les allégations de Tom Girardi et les victimes à la réunion

La dernière saison de Real Housewives of Beverly Hills n’a pas été particulièrement gentille avec l’acteur Erika Jayne, mais les retrouvailles de la saison 11 n’ont pas rendu service à la chanteuse « XXpensive ». Dans l’émission spéciale sur les retrouvailles, Erika Jayne a répondu aux accusations selon lesquelles elle n’avait pas été « sympathique » envers les victimes présumées du stratagème de détournement de fonds de plusieurs millions de dollars de son ex-mari.

Bien que Jayne dise que c’est une idée fausse d’elle. « Mais je suis dans une situation presque impossible », a-t-elle déclaré. « Et tous ceux qui ont été lésés, je veux qu’ils soient guéris. Je parle des victimes présumées des actes répréhensibles présumés de Tom, et il est important que les gens l’entendent de moi. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle comprenait pourquoi les gens la regardaient sous cet angle, Jayne révèle avec insistance qu’elle comprend parfaitement. « Oui! » Erika a déclaré, par Variety. « Mais ils le regardent aussi à travers leurs propres yeux. Et ils ne savent pas ce que je sais. Et ils n’ont pas vécu ce que j’ai vécu. »

Les fans n’ont pas répondu gentiment aux réponses de Jayne. « Moins de dix minutes et j’ai déjà fini l’acte d’Erika. Vous vous attendez à ce que nous croyions que vous avez enfin de l’empathie pour les victimes après une saison entière à jouer la plus grande victime * prétendument * « , a tweeté un fan.

La vraie femme au foyer dit qu’elle a été initialement conseillée par ses avocats de ne pas apparaître dans l’émission pour cette saison, cependant, elle leur a dit non en réponse « Parce que je n’ai rien à cacher ». Ses avocats ont indiqué que tout ce qui était dit dans la série pourrait éventuellement être utilisé contre elle devant le tribunal. « Tout peut être analysé, tordu, retourné – et oui, peut-être utilisé contre vous », a-t-elle déclaré. « Que ce soit vrai ou non, cela n’a presque pas d’importance à ce stade. »

Maintenant qu’elle a traversé le divorce public et plusieurs procès, elle révèle que la série est devenue sa principale source de revenus. « Oui, c’est malheureusement le cas », dit Erika. « C’est plus une considération maintenant. À l’époque, pendant que nous tournions la série, j’essayais littéralement de survivre. Alors maintenant que nous sommes ici, oui, cela a été davantage pris en considération.' » Les fans de la série ont déjà demandé qu’elle soit licenciée en raison des graves allégations portées contre elle. « Pourquoi devrais-je être renvoyé ? » demanda-t-elle en réponse. « Pourquoi présumez-vous que j’ai fait quelque chose? Pourquoi ne laissons-nous pas le processus juridique se dérouler? Vous avez entendu un côté – et beaucoup de bull–t de ce côté. Donnez-moi une chance de me défendre . Regardez-moi. Je suis prêt à relever le défi. Regardez-moi le faire. »