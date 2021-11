La star de ‘RHOBH’, Kyle Richards, dit que Dorit Kemsley n’est ‘pas si géniale’ après une invasion de domicile: ‘SSPT, c’est sûr’

Kyle Richards a révélé que la costar Dorit Kemsley n’était « pas si géniale » après avoir été victime d’une invasion de domicile.

La star de « Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills » a expliqué à quel point Kemsley était « incroyablement fort » après le vol lors d’une apparition mardi dans « Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen ».

Kyle Richards a donné aux fans une mise à jour sur la façon dont la costar Dorit Kemsley se portait depuis que sa maison a été cambriolée. (David Crotty/Patrick McMullan via .)

« Quand c’est arrivé pour la première fois, [Dorit] était incroyablement forte, et j’ai été tellement impressionné par la façon dont elle a géré la situation quand elle s’est réellement produite », a déclaré Richards à Cohen.

« Et puis les jours d’après, je pense que le choc s’est estompé et qu’il l’a frappée, et je pense qu’il va lui falloir beaucoup de temps pour s’en remettre », a-t-elle poursuivi.

LAPD LIBÈRE UNE IMAGE PAR UN DRONE DU VOL À DOMICILE DE LA STAR ‘RHOBH’ DE DORIT KEMSLEY

Richards a dit à Andy Cohen que Kemsley était « fort » au début, mais qu’il souffrait peut-être du SSPT. (Greg Doherty/.)

Richards pense que Kemsley pourrait souffrir du SSPT.

« Je ne sais pas si vous vous en sortez un jour de quelque chose comme ça, vous savez, avoir deux hommes dans votre chambre au milieu de la nuit et un homme en bas, et être seul à la maison avec seulement vos enfants est absolument terrifiant. SSPT, bien sûr », a déclaré Richards.

Kemsley a été cambriolé par trois suspects de sexe masculin et une quantité inconnue de biens a été volée dans la maison. (.)

Le LAPD a confirmé à Fox News que le cambriolage avait eu lieu à 22h50 le 27 octobre. Une quantité inconnue de biens a été volée. Kemsley aurait été détenu sous la menace d’une arme pendant l’invasion.

Kemsley venait de rentrer chez elle à Encino Hills mardi après avoir assisté à un mariage à Londres.

La star de télé-réalité et son mari vivent dans la maison de 9 000 pieds carrés depuis 2019. Ils l’ont achetée pour 6,475 millions de dollars.

Kemsley a depuis parlé de l’incident et a demandé à ses fans de donner à la famille un espace pour guérir.

« Ma famille doit maintenant commencer le processus de guérison. Je me suis immédiatement remise au travail car je veux que notre famille revienne à la normale dès que possible », a-t-elle déclaré. « Avec l’amour et le soutien de mon mari, de ma famille incroyable, de mes amis, de mes fans et de mes followers, je suis convaincu que c’est la bonne chose à faire pendant que je travaille de manière indépendante à travers le traumatisme. »

Jessica Napoli de Fox News a contribué à ce rapport.