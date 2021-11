La star de ‘RHOBH’ Lisa Rinna a subi une autre tragédie familiale au milieu de l’overdose de sa fille

La famille de Lisa Rinna fait face à une autre tragédie familiale. Mercredi, la star de Real Housewives of Beverly Hills a révélé que sa mère Lois Rinna, 93 ans, avait été victime d’un accident vasculaire cérébral et qu’elle avait demandé aux fans leurs prières. La nouvelle est arrivée quelques jours seulement après que sa fille, Delilah Belle Hamlin, a annoncé qu’elle avait été hospitalisée récemment après une overdose accidentelle de drogue.

Rinna a posté une vidéo de sa mère en train de danser, accompagnée de la triste nouvelle en légende. « Je sais à quel point vous appréciez et AIMEZ Lois, alors je dois vous dire qu’elle a eu un accident vasculaire cérébral, je suis avec elle maintenant », a écrit la star de Days of Our Lives. « Alors célébrons-la et envoyons-lui tant d’amour pendant sa transition. J’étais tellement en conflit de partager cette nouvelle très très triste avec vous, mais je sais que vous voudriez savoir. »

Jeudi, Rinna a partagé des vidéos sur son histoire Instagram pour partager ses expériences. « Personne ne te dit comment faire ça, » dit Rinna à travers les larmes. « Vous savez, il n’y a pas de manuel. Il n’y a jamais moyen d’être prêt à lâcher prise et quand vous devez le regarder … Je veux dire, nous sommes bénis de pouvoir être ici et d’être avec elle. Nous sommes tout simplement pas appris que la mort est ok. On n’en parle jamais. On ne nous dit jamais qu’il est ok de lâcher prise. C’est comme un cours accéléré tout d’un coup quand l’un de vos proches est dans cette position… surtout votre mère ou ton père et moi avons une telle empathie pour tous ceux qui sont passés par là. »

Pas plus tard que la semaine dernière, la fille de Rinna et Harry Hamlin, Delilah, 23 ans, a révélé sur Instagram qu’elle avait récemment demandé un traitement après avoir lutté contre la dépendance au Xanax et à d’autres médicaments. Elle a dit qu’elle avait également été hospitalisée pour une overdose accidentelle. Après avoir reçu sa deuxième dose d’un vaccin COVID-19, cela « a éclaté et a déclenché certaines maladies auto-immunes que je ne savais pas que j’avais ». Elle a également lutté contre plusieurs autres maladies, notamment la maladie de Lyme, le virus d’Epstein-Barr, l’encéphalite et les troubles neuropsychiatriques auto-immuns pédiatriques associés aux infections streptococciques (PANDAS). Elle a également demandé l’aide d’un psychiatre qui l’a surprescrite, a-t-elle déclaré.

« Je n’étais pas comme une toxicomane, mais mon corps en dépendait à cause de la quantité que le médecin m’avait prescrite », a déclaré Delilah. Elle est allée dans un centre de désintoxication en Arizona et le traitement l’a aidée. Elle a « réduit » sa consommation de Xanax et est partie au bout de trois semaines.

Après que Delilah se soit prononcée, Rinna a félicité sa fille et a remercié ses fans d’avoir soutenu Delilah. « Merci à tous les anges qui ont tendu la main, partagé leurs histoires, envoyé leur amour et leurs prières, nous vous sommes très reconnaissants pour votre aide et vos conseils », a partagé Rinna sur son histoire Instagram. Rinna et Halmin sont également les parents d’Amelia Gray Hamlin, 20 ans.