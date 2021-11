La star de ‘RHOBH’ Lisa Rinna marque le premier Thanksgiving depuis la mort de maman Lois

Ce Thanksgiving était très différent pour Lisa Rinna, la star de The Real Housewives of Beverly Hills de Bravo. La star de télé-réalité avait un membre de sa famille de moins à sa table car elle a récemment annoncé le décès de sa mère bien-aimée, Lois DeAndrade Rinna. Lois est décédée le 15 novembre. Elle avait 93 ans. Juste une semaine avant la mort de Lois, Lisa a révélé que sa mère était en « transition » après avoir eu un accident vasculaire cérébral. Lisa a d’abord partagé la nouvelle de l’AVC de Lois dans une vidéo Instagram de sa mère en train de danser.

Bien que sa mère ne soit pas physiquement présente pour les vacances, Lisa s’est assurée qu’elle l’honore. Lisa, 58 ans, a posté une vidéo d’elle dansant sur « Lovely Day » de Bill Withers le 25 novembre.

« Voici un jour d’amour ! #HappyThanksgiving à vous et à vos familles », a-t-elle légendé la vidéo aux côtés d’un emoji de colombe, de cœur et de main en prière. « Envoi d’amour et de gratitude #remerciant #reconnaissant »

Plus tard dans la journée, elle a réfléchi au décès de Lois avec un autre message, notant: « Gardons cette bougie allumée pour tous nos proches qui ne peuvent pas être avec nous pour Thanksgiving. » Elle s’est même assurée que sa mère avait encore une table. Sur la table, devant celle de Lisa avec de la dinde dessus, elle montra deux marque-places scintillants : un avec son nom, et juste à côté pour sa défunte mère, qui disait « Lois ».

Dans l’annonce initiale de l’AVC de Lois, Lisa a sous-titré un message : « Je sais à quel point vous appréciez et AIMEZ Lois, je dois donc vous dire qu’elle a eu un AVC », a-t-elle écrit en partie. « Je suis avec elle maintenant, alors célébrons-la et envoyons-lui tant d’amour pendant sa transition. J’étais tellement en conflit de partager cette très très triste nouvelle avec vous, mais je sais que vous voudriez savoir. »

Elle a annoncé le décès de Lois avec une photo du jour du mariage de Lois. « Lois DeAndrade Rinna, 7 juin 1928 – 15 novembre 2021 5h05. Le paradis a un nouvel ange. » Lisa a sous-titré la photo à l’époque.

Lois a fait plusieurs apparitions sur RHOBH au fil des ans. Lisa a déclaré que l’AVC avait fait des ravages, obligeant Lois à suivre des mois de rééducation physique. « Ma mère a eu un accident vasculaire cérébral dévastateur il y a 6 ans et a dû réapprendre à marcher et à parler pendant des mois de rééducation », a tweeté Lisa en 2019. « Elle fait partie des chanceuses. Elle n’est plus la même qu’avant mais elle a tant surmonté. Nous sommes bénis et très reconnaissants. «