La star de ‘RHOBH’ Lisa Rinna rend hommage à sa mère Lois lors du premier Thanksgiving sans elle: ‘Nous avons tous pleuré’

Lisa Rinna a rendu hommage à sa défunte mère Lois pendant les premières vacances de Thanksgiving de la star de télé-réalité sans elle.

Rinna a récemment annoncé aux fans que Lois était décédée des suites d’un accident vasculaire cérébral. La star de « Real Housewives of Beverly Hills » a partagé une photo de la table lors de sa célébration de Thanksgiving, qui comportait une carte de visite pour elle-même et sa mère.

Lisa Rinna a rendu hommage à sa mère Lois lors du premier Thanksgiving familial sans elle. (Jesse Grant/WireImage via .)

« Ce fut le moment le plus doux et le plus inattendu de ce soir », a écrit Rinna en légende de la publication. « Derrière mon marque-place se trouvait une carte pour Lois. Nous avons tous pleuré. Merci @stephanie_asher pour ce magnifique Thanksgiving. »

Rinna a ensuite partagé un article faisant référence à la perte de sa mère qui disait: « Gardons cette bougie allumée pour tous nos proches qui ne peuvent pas être avec nous pour Thanksgiving. »

LISA RINNA, STAR DES ‘VRAIES FEMMES DE MAISON DE BEVERLY HILLS’, MÈRE MORTE À 93 ANS

La star de télé-réalité a annoncé la mort de sa mère le 15 novembre après avoir tenu les fans au courant de l’état de santé de Lois.

« Je sais à quel point vous appréciez et AIMEZ Lois, donc je dois vous dire qu’elle a eu un accident vasculaire cérébral, je suis avec elle maintenant », a révélé Rinna pour la première fois sur Instagram. « Alors laisse [sic] célébrez-la et envoyez-lui tant d’amour pendant sa transition. »

« J’étais tellement en conflit de partager cette nouvelle très très triste avec vous, mais je sais que vous voudriez savoir », a-t-elle ajouté.

Rinna a annoncé la mort de Lois le 15 novembre après avoir révélé aux fans qu’elle avait subi un accident vasculaire cérébral. (David Livingston/.)

Après l’AVC, Rinna a révélé à quel point cela avait été difficile pour elle.

« Personne ne vous dit comment faire cela », a-t-elle déclaré sur son histoire Instagram à l’époque. « Vous savez, il n’y a pas de manuel. Il n’y a jamais moyen d’être prêt à lâcher prise. »

« On ne nous apprend tout simplement pas que la mort est OK », a-t-elle ajouté. « On n’en parle jamais et on ne nous dit jamais que c’est OK de lâcher prise. »

Rinna a continué à partager son processus de deuil sur les réseaux sociaux. (Photo de : Charles Sykes/Bravo/Banque de photos NBCU via .)

Lois a déjà subi un accident vasculaire cérébral en 2013. En mai 2019, Rinna a écrit sur Twitter : « Ma mère a eu un accident vasculaire cérébral dévastateur il y a 6 ans et a dû réapprendre à marcher et à parler pendant des mois de rééducation, elle fait partie des chanceuses. Elle est pas la même qu’elle l’était autrefois, mais elle a tellement surmonté. Nous sommes bénis et très reconnaissants. «

