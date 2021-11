La star de ‘RHOBH’ Lisa Rinna s’exprime après l’overdose choquante de sa fille Delilah

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Lisa Rinna s’est exprimée suite à la récente hospitalisation de sa fille Delilah Belle Hamlin à la suite d’une overdose accidentelle. La star de RHOBH a remercié ses abonnés d’avoir tendu la main et envoyé des prières pour elle et sa famille pendant leur période difficile. « Merci à tous les anges qui ont tendu la main, partagé leurs histoires, envoyé leur amour et leurs prières, nous vous sommes très reconnaissants pour votre aide et vos conseils !! » Rinna a partagé sur son histoire Instagram, par Page Six.

Delilah s’est ouverte mardi dans une vidéo sensible sur Instagram, révélant qu’elle avait développé une dépendance au Xanax et à d’autres médicaments sur ordonnance après qu’un médecin lui ait « surprescrit » les médicaments. « Mon corps est devenu dépendant du Xanax, numéro un et numéro deux, j’ai fait une overdose – je ne voulais pas du tout – j’ai fait une overdose de ce médicament appelé propranolol », a-t-elle déclaré. « J’ai emmené Benadryl avec, et pour une raison quelconque, je me suis retrouvé à l’hôpital.

« Il m’a surprescrit un médicament qu’un de mes amis prend, genre, 10 milligrammes, et il m’a donné, genre, 20 milligrammes trois fois par jour, puis il m’a donné 3 milligrammes de Xanax par jour », a-t-elle poursuivi. Le mannequin cherchait un traitement pour diverses maladies lorsqu’elle a demandé l’aide d’un psychiatre. « En gros, au début de l’année, je veux dire février et mars, c’est quand j’ai reçu mon vaccin COVID-19 », a-t-elle expliqué. « Et après le deuxième vaccin, j’ai été malade pendant environ 36 heures. J’avais l’impression que mes os se brisaient, mais peu importe. … C’est à ce moment-là que tout a commencé. »

« J’ai commencé à tomber vraiment malade, j’ai commencé à avoir l’impression d’avoir la grippe. J’avais des migraines, j’avais des crises de panique – c’était comme si mon corps était en mode constant » combat ou fuite « . C’était horrible », a-t-elle déclaré à le temps. « Je savais juste dans mes tripes qu’il y avait quelque chose d’autre qui n’allait pas. »

Elle a poursuivi en disant qu’elle avait finalement été admise dans un établissement de santé en Arizona – bien qu’elle affirme qu’il ne s’agissait pas d’une clinique de réadaptation – où elle a reçu de l’aide pour briser son corps de sa dépendance. Elle a fini par partir peu de temps après avoir été enregistrée en raison de son état de santé grave. « J’ai des crises à gauche et à droite », a-t-elle poursuivi. « Ma santé devient effrayante. … Malheureusement, j’étais, je pense, un risque médical, alors on m’a poliment demandé de partir après trois semaines passées là-bas et je me suis fait un meilleur ami », a-t-elle déclaré.