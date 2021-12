Heather Dubrow était prête pour un nouveau départ sur Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange, mais il n’a pas fallu longtemps pour que les choses « déraillent ». Heather et sa fille de 17 ans, Max Dubrow, ont parlé du retour de leur famille au RHOC pour la saison 16 avant la première du 1er décembre dans une interview exclusive avec PopCulture.com, Heather reconnaissant qu’il était « fou » de tenir un orange à nouveau après sa sortie en 2017.

« Écoutez, si vous m’aviez demandé il y a deux ans, est-ce que je pensais que je reviendrais un jour dans la série ? Cela aurait probablement été un non catégorique », a-t-elle partagé. « Je pense que mes commentaires à ce moment-là étaient ‘[I’ve checked] la boîte, je l’ai fait. … Maintenant, je suppose que « ne jamais dire jamais » était en fait la bonne chose à dire. »

Réintégrer le monde des femmes au foyer aux côtés de l’ancienne co-star Shannon Beador et des nouvelles Bravolebrities Emily Simpson, Gina Kirschenheiter, le Dr Jen Armstrong et Noella Bergener était un jeu d’enfant, mais Heather admet qu’elle a dû faire face à l’histoire tendue qu’elle et Beador ont. « Je pense que nous avions les meilleures intentions du monde », a-t-elle déclaré à PopCulture. Cependant, « la vérité est plus étrange que la fiction », a-t-elle poursuivi, ce que les fans verront alors que les deux premiers épisodes « commencent avec un bang ».

« C’est pourquoi la vérité est plus étrange que la fiction et qui aurait pu prédire tout cela? Et donc les choses dérèglent un peu, malheureusement », a expliqué Heather. « Et il y a beaucoup d’histoire à déballer, vous devrez donc rester à l’écoute et voir comment tout cela fonctionne. »

Max est également plus à l’honneur cette saison alors que l’adolescente possède son histoire de coming out et son voyage en publiant son nouveau livre I’ll Give It to You Straightish: What Your Teen Wants You to Know, basé sur son podcast populaire, I’ll Donnez-le vous Straightish. Plaisantant qu’elle « se sentait vraiment comme une jeune femme au foyer » cette saison, Max a déclaré à PopCulture qu’il avait en fait été « beaucoup plus facile » de filmer pour RHOC en tant qu’adolescente qu’en tant que petite fille.

« J’entends parler du drame maintenant, je peux en faire partie », a-t-elle taquiné. « Ce n’était certainement pas ce à quoi je m’attendais pour cette saison. Je pensais juste que je serais… comme j’étais quand j’avais 7 ans. Mais c’est cool de montrer mon histoire et de montrer ce que j’ai pu faire l’année dernière – deux ans – et sois plus moi et montre-moi. »

(Photo : Max Dubrow)

Être si ouverte à l’idée de devenir bisexuelle et de son parcours d’adolescente a été « tellement incroyable » alors que Max reçoit les commentaires d’autres personnes de son âge la remerciant pour sa vulnérabilité. « Sortir en soi, c’est très vulnérable et très individuel ainsi que communautaire, mais c’est une chose très individuelle », a-t-elle expliqué. « Le faire malgré tout est difficile, et vous devez vraiment vous mettre en valeur. Donc, le faire devant de nombreuses personnes est très difficile, mais je pense que cela m’a aidé à grandir en tant que personne à coup sûr et cela m’a rendu beaucoup plus confiant dans moi-même et dans qui je suis et qui je veux être. »

Heather ne pourrait pas être plus fière de sa fille alors qu’elle franchit cette prochaine étape de sa vie. « Je n’ai jamais été une de ces mamans qui se disaient : ‘C’est ma meilleure amie. Ma fille va être ma meilleure amie' », a-t-elle déclaré. « Je n’y ai jamais pensé comme ça. J’ai toujours pensé: » Je suis ta mère et c’est une relation très importante et spéciale « , mais je pense que ce que nous avons très bien fait et cela revient toujours à la communication. .. .On a toujours pu se parler. On s’est toujours beaucoup respecté. Et même quand on a eu des disputes, on a pu se remettre ensemble, en parler et aller de l’avant. » Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange reviennent à Bravo le mercredi 1er décembre à 21 h HE. Je vais vous le donner directement : ce que votre adolescent veut que vous sachiez est disponible à l’achat dès maintenant.