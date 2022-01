La star de ‘RHOC’ Noella Bergener sort avec une nouvelle personne

Noella Bergener sort avec une nouvelle personne moins d’un an après avoir demandé la séparation légale d’avec James Bergener.

« Il y a quelqu’un que je connais depuis des années », a révélé la star de « Real Housewives of Orange County » lors de l’épisode de mercredi du podcast « Getting Real with the Housewives » de Us Weekly.

« Il me connaissait mariée et connaissait mon mari. Ce n’est pas bizarre du tout, mais nous avons juste beaucoup d’amour et de respect les uns pour les autres.

Noëlla, 36 ans, a expliqué que son nouvel homme – qu’elle n’a pas nommé – l’a aidée à la soutenir pendant sa séparation tumultueuse.

« Il faisait partie de ceux qui me surveillaient constamment », a-t-elle partagé. « Comme au moment où James est parti, comme : « Comment allez-vous ? Avez-vous besoin de quelque chose ? Les enfants ont-ils besoin de quelque chose ? » Comme, l’un de ceux-là.

La débutante de « RHOC » a révélé qu’elle et son beau mystérieux se voyaient depuis environ un mois.

« C’est juste lent. C’est très, très frais », a-t-elle déclaré. « Alors, qui sait. En fin de compte, j’ai un ami incroyable, mais en ce moment, nous sommes des amis qui s’embrassent.

Le mariage de James et Noella a duré environ un an.Instagram

Noella, qui partage son fils de 2 ans James Jr. avec son ex, a fait diverses déclarations sur ce qui l’a amenée à se séparer de James.

Plus récemment, Noella a partagé une longue publication sur Instagram alléguant que les deux hommes étaient parvenus à un accord en médiation en septembre, mais James n’a pas encore signé l’accord présumé.

« Tout ce que je demande, c’est qu’il signe notre accord de médiation depuis septembre », a-t-elle écrit le 30 décembre. « Laissez-moi partir. Arrête de me contrôler avec de l’argent. Arrêtez de me stresser en ne sachant pas où dort notre fils la semaine prochaine.

Noella a affirmé que James n’avait pas vu leur fils depuis leur séparation.Instagram

La star de télé-réalité a en outre allégué que James n’avait pas encore vu leur fils commun, atteint d’autisme, depuis la rupture.

« Il a été en OC plusieurs fois au cours des derniers mois et ne l’a pas vu à ce jour depuis son départ », a-t-elle écrit dans le même message. « Encore une fois, James n’a pas payé un centime de pension alimentaire… la garde d’enfants et la thérapie sont des factures que je dois lui envoyer et paie souvent en retard, ce qui entraîne des soins manqués. »

Noella est également maman d’une fille de 7 ans, Coco, issue d’un précédent mariage.noellanoelbergener/Instagram

Pour sa part, les avocats de James ont publié une déclaration le 29 décembre niant certaines des affirmations de son ex.

« Il a payé des sommes substantielles pour la garde d’enfants, le logement, la thérapie, l’assurance maladie, la nourriture, d’autres dépenses pour son fils et des sommes qui complètent le mode de vie de Noëlla », indique le communiqué. « James pense que Noella retient leur fils et utilise les médias pour obtenir plus que ce à quoi elle a droit. James se sent extorqué.

« Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange » est diffusé le mercredi à 21 h HE sur Bravo.