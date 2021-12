La star de ‘RHOC’ Tamra Judge nuance l’apparence de sa co-star Shannon Beador

C’est son avis !

Tamra Judge a critiqué son ancienne amie des « Vraies femmes au foyer du comté d’Orange », Shannon Beador, laissant un commentaire Instagram méchant sur son poids et son vieillissement médiocre.

« L’alcool vous vieillira si vite !!! La prise de poids vous vieillit également. Si vous ne prenez pas soin de votre corps, cela se voit », a commenté Judge sur une photo Instagram de Beador parlant avec sa co-star de « RHOC », Heather Dubrow.

De nombreux fans ont immédiatement critiqué Judge pour « la grosse honte » de Beador – qui a publiquement lutté avec son poids au cours des dernières saisons de l’émission Bravo.

« @tamrajudge c’est un coup bas », a commenté un fan.

Judge et Beador étaient inséparables, mais tout s’est effondré. Banque de photos NBCU/NBCUniversal via

« La honte corporelle est dégoûtante et en tant que propriétaire d’une salle de sport, vous devriez avoir honte de vous engager dans un discours aussi dégoûtant sur le poids d’une femme », a ajouté un autre, notant la salle de sport de Judge CUT Fitness.

« @tamrajudge, vous devriez avoir honte de faire honte à une autre femme », a écrit l’un d’eux.

« J’étais un grand fan de vous, mais humilier publiquement les autres n’est jamais acceptable, même si vous n’êtes pas amis », a simplement résumé un autre.

Il était une fois, Beador, 57 ans, et Judge, 54 ans, étaient inséparables, mais tout s’est effondré après que Judge a quitté la série après la saison 14 en 2019.

Le juge a d’abord aidé Beador dans son parcours de perte de poids.Images GC

« [Tamra] était mon meilleur ami pendant six ans », a récemment expliqué Beador dans « Housewives Nightcap » en novembre. « Après avoir quitté la série, elle a été assez souvent dans la presse, disant des choses sur moi qui sont fausses. J’ai donc choisi de ne pas m’engager et de ne pas y répondre.

Elle a ajouté: «C’est encore et encore et cela se produit toujours. On est presque à la barre des deux ans, donc c’est triste… On s’est bien amusé. Et c’est ce qui le rend nul.

Quant à la version de Judge de l’histoire, elle a affirmé que le Beador avait cessé de lui parler après avoir été licenciée de la franchise alors qu’elle « avait le plus besoin d’elle ».

« Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange » est diffusé le mercredi à 21 h HE sur Bravo.