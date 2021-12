La star de ‘RHONJ’ Joe Gorga maudit la foule lors d’une comédie debout

Lire du contenu vidéo

Joe Gorga peut être génial à la télé-réalité, mais il ne le tue certainement PAS avec sa routine de comédie stand-up … du moins pas lors d’un récent concert à New York.

La star de « Real Housewives of New Jersey » a bombardé lors d’une comédie se déroulant plus tôt ce mois-ci au Governors’ Comedy Club, où Joe a pris le micro à un moment donné et les choses ont rapidement tourné au sud.

Regarde ça… Joe a essayé de raconter une blague/histoire à propos d’un gars qu’il connaît, mais c’est sorti de manière assez incohérente – et plus important encore, pas vraiment drôle du tout. Il ignora quelques railleries légères et continua son numéro.

On dirait que le public essayait de lui laisser un peu de mou… divertissant ses répétés « Etes-vous prêts ? » ligne, qu’il utilisait jusqu’à la nausée, mais qui n’a jamais vraiment porté ses fruits avec une véritable punchline.

On nous dit que la foule s’est finalement retournée contre lui lorsqu’il a commencé à les insulter, ce que vous pouvez également entendre dans la vidéo. Un de ses copains a essayé de le retirer de la scène, mais Joe n’a pas voulu y aller – c’est-à-dire… jusqu’à ce que sa femme, Mélisse, est venu et lui a donné le crochet.

Elle avait un message pour la foule en partant, et tout semblait finalement pardonné.

le gérant de Joe Mike Martocci raconte à TMZ… « Joe était malade ce jour-là. Il avait un rhume. Il a pris du Sudafed, puis quelques scotchs. Cela l’a juste frappé quand il est monté sur scène. Nous sommes revenus la nuit suivante et il a fait une blague à ce sujet. «