La star de RHONJ, Melissa Gorga, entraîne son mari Joe hors de la scène pendant le tournage de la comédie

La performance comique de Joe Gorga ne s’est pas tout à fait déroulée comme prévu (Photo: WireImage)

La star de Real Housewives of New Jersey, Melissa Gorga, a été forcée de traîner son mari Joe hors de la scène lors d’une représentation comique.

La star de RHONJ, et frère de Teresa Giudice, effectuait sa routine de stand-up au Governor’s Comedy Club, à Long Island récemment.

Cependant, cela ne s’est pas tout à fait passé comme prévu pour le joueur de 42 ans, car sa routine n’était pas tout à fait à la hauteur.

Selon TMZ, il a commencé à raconter une blague sur un ami et, bien que cela n’ait pas de sens, la foule a d’abord été encourageante.

Cependant, ils se sont vite retournés lorsqu’il n’arrêtait pas de demander : « Vous êtes prêts ? » et jure dans le micro.

À un moment donné, il a dit: « Écoutez-vous, enculés », le public a entendu des railleries dans un clip obtenu par la publication.

Melissa Gorga est venue au secours de son mari sur scène (Photo: .)

Melissa – qui apparaît actuellement dans Real Housewives Ultimate Girls Trip – a ensuite rejoint Joe sur scène dans le but de le faire tomber.

Saisissant le microphone, elle a plaisanté: « Je ne sais pas ce qu’ils t’ont donné dans les coulisses, bébé… », avant de l’empêcher de prendre une gorgée d’un verre.

«Je te jure, d’habitude il nous fait craquer. Il a une routine qui nous fait tous rire aux larmes tous les soirs. Cela, je vous le promets.

« Allez, allons-y », a-t-elle ajouté, l’éloignant des projecteurs.

Son manager a déclaré plus tard à TMZ que la raison de sa mauvaise performance était due à une maladie.

« Joe était malade ce jour-là », ont-ils déclaré. «Il a eu un rhume. Il a pris Sudafed et a ensuite pris quelques scotchs. Cela l’a juste frappé quand il est monté sur scène.

« Nous sommes revenus la nuit suivante et il a fait une blague à ce sujet. »

Melissa a récemment partagé sa fierté de voir Joe interpréter sa routine comique à Broadway, publiant un cliché adoré du couple dans les rues de New York.

Plus : Showbiz



« Si quelqu’un me disait il y a 10 ans que @joeygorga jouerait une comédie en direct à Broadway un jour, je ne le croirais jamais », a-t-elle écrit en légende du téléchargement.

‘Femme fière !! Atteignez les étoiles tout le monde.

Quelque chose nous dit que nous verrons plus de blagues de Joe sur la prochaine saison de Real Housewives of New Jersey…

Metro.co.uk a contacté les représentants de Joe pour un commentaire.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Holly Willoughby horrifiée par une carte de Noël « insensible » alors que la famille pose avec des armes à feu : « C’est incroyable »



PLUS : Graham Norton critiqué pour avoir « se moqué » du passe-temps Warhammer d’Henry Cavill : « Laissez les gens apprécier les choses ! »





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();