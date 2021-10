Wendy Osefo est « reconnaissante » que sa fille de 2 ans, Kamrynn, soit en voie de guérison après avoir subi une grave urgence médicale plus tôt cette semaine. La star de Real Housewives of Potomac a expliqué jeudi devoir annuler son apparition dans l’épisode de The Real ce jour-là sur Instagram, révélant qu’elle devait emmener sa petite fille à l’hôpital.

« Une minute, je me dirige vers LA pour être un invité sur [The Real] et la minute suivante, je dois précipiter ma fille aux urgences », a-t-elle écrit à côté d’une photo du programme de la semaine de prise de contrôle de RHOP sur The Real et d’une photo d’elle berçant sa fille à l’hôpital. « Quand la vie vous donne des citrons ( peu importe à quel point c’est amer), tu fais un verre de limonade. »

Elle a poursuivi: « Je suis reconnaissante que mon @kamrynnkapri se rétablisse complètement, mais passer une semaine aux soins intensifs met vraiment la vie en perspective. » Osefo a souhaité bonne chance à ses « soeurs RHOP » et a remercié la co-star Ashley Darby pour « l’avoir retenu » en son absence. « Un merci spécial aux médecins et aux infirmières INCROYABLES de l’unité de soins intensifs pédiatriques pour avoir rendu notre séjour aussi confortable que possible. Dieu est un guérisseur », a-t-elle conclu.

Osefo n’a pas expliqué pourquoi sa fille était aux soins intensifs, mais le tout-petit semble avoir progressé dans son rétablissement. La star de Bravo, qui partage également les fils Karter et Kruz avec son mari Eddie Osefo, a atteint le sommet de son lancement réussi d’Onyi Home Essentials la semaine dernière, révélant que la gamme initiale s’était vendue en moins de trois jours.

« OMG !! ÉPUISÉ !! Des mois d’inventaire ont été vendus en moins de 72 heures », avait-elle écrit sur Instagram à l’époque. « Les mots ne peuvent même pas commencer à décrire mon appréciation et mon amour pour chacun d’entre vous ! Merci de m’avoir regardé tout au long de mon voyage et de m’avoir soutenu ainsi que @onyihomeessentials. Nous prévoyons de réapprovisionner très bientôt. À jamais reconnaissants et humiliés par tout cela. »

Elle avait précédemment expliqué la signification particulière du nom de la marque plus tôt cette saison sur RHOP. « C’est Onyi Home Essentials parce que mon deuxième prénom est Onyi et cela signifie » cadeau de Dieu « , donc Onyi est mon cadeau au monde », avait-elle déclaré à l’époque. « Je n’ai rien fait du côté commercial, j’ai fait toutes les choses amusantes. Par exemple, j’ai choisi la couleur du couvercle, j’ai mélangé différents parfums. »