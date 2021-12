La star de ‘RHOSLC’ Jen Shah veut qu’une affaire de fraude soit classée pour un documentaire sur Hulu

Jen Shah veut que le juge de son prochain procès pour fraude rejette l’affaire pénale contre elle, affirmant que tout cela est dû à ce dont les agents fédéraux ont discuté avec les caméras Hulu.

Selon de nouveaux documents juridiques, obtenus par TMZ… La star de « The Real Housewives of Salt Lake City » a déclaré que le service de streaming avait interviewé deux agents spéciaux de Homeland Security pour un nouveau documentaire, où ils ont donné des détails sur l’enquête qui n’étaient pas accessible au public et a donné son avis sur Shah, offrant de nombreux commentaires sur le « style de vie somptueux » des « fraudeurs ».

Jen revendique l’agent Rick Patel a spécifiquement commenté les circonstances entourant son arrestation … et a déclaré que l’agent Agnieszka Norman a fait des déclarations « très préjudiciables » au sujet de sa prétendue dissimulation d’argent dans des comptes offshore, allant même jusqu’à suggérer que l’origine de l’affaire contre Shah provenait d’une enquête sur un réseau de trafic de stupéfiants.

Comme nous l’avons signalé … Jen a été arrêté en mars pour avoir prétendument ciblé et arnaqué des gens avec leur argent, le gouvernement fédéral l’accusant récemment de « plus grande culpabilité » dans le stratagème. Le procès devrait débuter en mars, et elle a clamé son innocence totale et a plaidé non coupable.

Dans les documents, Jen dit que les déclarations des agents sur le documentaire d’ABC News « La femme au foyer et le Shah Shocker » ont détruit toute chance qu’elle obtienne un procès équitable en altérant le jury parce que le programme regorge d’opinions qui amèneront les gens à présumer elle est coupable.

Shah veut non seulement la permission de déposer une requête en rejet de l’acte d’accusation contre elle, mais elle veut également frapper le gouvernement fédéral de sanctions et veut que le juge leur ordonne de remettre toute autre information sur toute autre collaboration entre les procureurs et le gouvernement fédéral. avoir avec les médias au sujet de son cas.