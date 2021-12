La star de Real Housewives of Salt Lake City, Mary Cosby, s’excuse d’avoir fait un commentaire que les fans considéraient comme raciste par nature. Au cours de l’épisode du 5 décembre, elle est devenue émue en parlant à la co-vedette Lisa Barlow de la façon dont leurs camarades de casting ont comparé les allégations faites sur son rôle de pasteur en tant qu’église prétendument une secte, à celui des malheurs juridiques actuellement de Jen Shah. Shah est accusé d’avoir dirigé un système pyramidal. « Ce n’est pas juste de me mettre avec quelqu’un comme ça… comme, quand je pense à Jen, je vois un sans cœur… je vois un voyou », a déclaré Cosby à Barlow. « Comme, vous savez, ces Mexicains qui fabriquent toutes ces drogues. Pour me piquer avec ça ?! »

Cosby a reçu beaucoup de réactions en ligne pour avoir diffamé la culture mexicaine. Avant la première de l’épisode du 12 décembre, Cosby s’est excusé sur Instagram. « Je voudrais profiter de cette occasion pour répondre à un commentaire que j’ai fait sur le dernier épisode de RHOSLC », a-t-elle écrit en partie. « J’ai utilisé un mauvais jugement dans mon choix de mots. Veuillez accepter mes excuses. Je n’essayais pas de distinguer la culture mexicaine. Je suis afro-américain et je connais le racisme de première main. Je l’ai vécu quotidiennement toute ma vie. C’est important pour moi que vous entendiez ces excuses directement de ma part. Mon commentaire était imprudent. Involontaire. Je suis vraiment désolé ! »

Ce n’est pas la première fois que Cosby est attaquée pour des commentaires qu’elle a faits sur l’émission et qui, selon les téléspectateurs et ses co-stars, pourraient être considérés comme racistes. Au cours de la saison 1, elle aurait fait des commentaires sur le fait d’avoir peur des dépanneurs et de ne pas aller à 7-11 à cause des voyous qui traînent devant le magasin. Elle a également été critiquée pour avoir dit qu’elle préférait les hommes noirs à la peau plus claire.

Cosby a nié avoir jamais fait le commentaire 7-Eleven. » J’ai dit que j’avais peur [of] quand les gars se tiennent devant un dépanneur « , a-t-elle dit à Andy Cohen lors de la réunion spéciale. Quand Cohen lui a demandé spécifiquement: « Les gars noirs? » Cosby a répondu en disant: « Je suis noir. Mon fils est noir. » Cosby a également dit à Cohen qu’elle devait être plus consciente de ses mots. Elle a ajouté: « Je dois améliorer la façon dont je transmets les choses… La façon dont je dis les choses peut paraître [as] offensive. Je pense que toutes les couleurs de noir sont belles et j’en suis fier et je suis fier de ma culture. »