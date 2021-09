La star de “Riverdale” accueille son premier enfant avec sa petite amie

Archie Andrews, ou du moins l’acteur qui l’interprète, est désormais papa ! KJ Apa, qui joue le personnage de The CW’s Riverdale, et sa petite amie Clara Berry ont accueilli leur premier enfant ensemble la semaine dernière. Berry, un mannequin, a partagé la nouvelle sur Instagram dimanche, à côté d’une photo de leur petit lui tenant le doigt. Berry, 27 ans, et Apa, 24 ans, ont annoncé qu’ils étaient sur le point de devenir parents en mai.

“Sasha Vai Keneti Apa, né le 23 septembre. C’est une perfection parfaite. Je suis la plus chanceuse d’avoir maintenant deux hommes de ma vie, remplissant mon cœur de cet immense amour cosmique gigantesque”, a écrit Berry dimanche. Apa a partagé la publication de Berry dans son histoire Instagram. L’acteur a également partagé une photo du couple. “‘Toutes tes belles choses font qu’il est difficile pour moi de te laisser tranquille’ Merci d’avoir écouté – tellement d’amour”, a écrit Apa à ses fans, faisant référence à son album Clocks. “Quelle est ta chanson préférée ? J’aimerais bien savoir.”

Les amis célèbres d’Apa et de Berry les ont félicités pour le nouvel ajout. “J’ai hâte de le rencontrer. Félicitations”, a écrit Lili Reinhart, qui joue Betty Cooper dans Riverdale. “Un si beau nom. Félicitations Clara”, a ajouté Camila Mendes, qui joue Veronica Lodge dans la série. “Le petit ange le plus mignon. Bienvenue dans le monde Sasha”, a écrit le mannequin Ari Fournier. “Oui, félicitations les gars ! Tellement heureux pour vous”, a écrit le mannequin Hana Cross.

Berry et Apa se fréquentent depuis au moins février 2020, quand Apa a montré une photo des deux en train de s’embrasser avec la légende “coup de foudre” en français. Les deux ont rarement partagé des photos entre eux depuis lors. Le 19 mai, ils ont annoncé qu’ils attendaient quand Apa a partagé une photo floue du couple avec Berry montrant son baby bump. Berry a également partagé des photos d’une séance de maternité le même jour.

Apa est un acteur né en Nouvelle-Zélande qui a joué dans le feuilleton Shortland Street avant de faire ses débuts à Hollywood en tant qu’Archie sur Riverdale en 2017. Il a également joué dans les films A Dog’s Purpose, The Hate U Give, I Still Beleive et Songbird . Riverdale La saison 6 fait ses débuts sur The CW le 16 novembre.

L’acteur est également musicien et a sorti son dernier album la semaine dernière. “Cette musique représente un morceau de moi-même – mon passé, mon avenir et mon présent”, a écrit Apa sur Instagram pour marquer la sortie de l’album. “C’est mon journal de salon. Je perds toute notion du temps dans cette pièce à faire de la musique. C’est l’endroit où je me sens le plus libre. Pour moi, lâcher ces chansons, c’est comme vous laisser lire mon journal. Comme rester nu. devant une foule – c’est libérateur de n’avoir plus rien à cacher mais aussi terrifiant de partager les pensées et les sentiments de certaines des parties les plus vulnérables de ma vie.”