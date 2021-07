La star de “Riverdale” Robin Givens rejoint la saison 3 de “Batwoman” en tant que série régulière .

in

La troisième saison de Batwoman de CW a trouvé sa nouvelle star alors que l’ancien de Riverdale, Robin Givens, a rejoint le casting dans un rôle majeur.

Givens incarnera Jada Jet, le puissant PDG de Jet Industries. Jada est décrite comme une femme passionnée et travailleuse qui a traversé les hauts et les bas de la vie pour gravir les échelons, tout en étant extrêmement protectrice envers son fils impétueux. Avec un passé profond qui l’a forcée à abandonner son premier-né, Jada est une femme au grand cœur mais ne recule devant rien pour protéger sa famille.

Depuis l’annonce de la nouvelle, les fans de DC Comics ont spéculé sur la façon dont Jada serait exactement liée à l’univers de Batwoman. Certains ont suggéré qu’elle pourrait être la version de la série de Jezebel Jet, un intérêt amoureux de Bruce Wayne introduit dans les livres de Batman au milieu des années 2000. D’autres se sont demandé si elle pouvait être la mère biologique de Ryan Wilder/Batwoman (Javicia Leslie), d’autant plus que la description du personnage mentionne l’abandon d’un enfant.

La récente finale de la saison 2 a vu Ryan de Leslie assumer pleinement le rôle de Batwoman alors que Kate Kane (Wallis Day) a quitté Gotham pour chercher son cousin disparu Bruce (alias Batman). Peut-être plus important encore, il a été révélé que la mère biologique de Ryan, qui était supposée être morte en couches, est toujours en vie, ajoutant encore du carburant au Jada en tant que spéculation de la mère de Ryan.

“Je pense que j’ai toujours eu le sentiment quand nous avons commencé cette saison que nous ne nous sommes jamais adressés aux parents biologiques de Ryan et que cela finirait toujours par être quelque chose qui serait abordé d’une manière très délicate à Gotham”, a déclaré Leslie à Entertainment Weekly le mois dernier. “Maintenant que nous savons qu’il y a une possibilité ou peut-être que c’est juste la vérité que la mère de Ryan, sa mère biologique est toujours en vie, je suis tellement excité pour la saison 3 parce que ce n’est qu’un tout [new] monde dans lequel nous pourrons entrer.

Givens, qui est surtout connue pour son interprétation de Sierra McCoy dans Riverdale sur la chaîne CW, est également sur le point de jouer dans le prochain remake de Head of the Class de HBO Max, reprenant son rôle de Darlene Merriman. Elle était également une série régulière dans la série dramatique Ambitions d’Oprah Winfrey Network et a réalisé le long métrage de 2021 Favorite Son.

Batwoman, Première de la saison 3, mercredi 13 octobre, 9/8c, The CW

Lien source