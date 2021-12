La star de « Rumble », Geraldine Viswanathan, dévoile son rôle « cool » dans Paramount + Film (exclusif)

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Rumble est le nouveau film aminé de Paramount+ qui est sorti cette semaine. Et avec WWE Studios produisant le film, Rumble jette un regard sur un monde où les monstres et la lutte professionnelle entrent en collision. PopCulture.com a récemment rencontré Geraldine Viswanathan qui interprète le personnage, Winnie Coyle, dans Rumble. Elle a expliqué pourquoi elle voulait faire partie d’un film tout à fait unique.

« Je pensais que le scénario et l’histoire de l’opprimé étaient vraiment adorables, et cela m’a vraiment parlé », a déclaré Viswanathan à PopCulture. « Je pensais que Winnie était une fille tellement cool. Je pensais qu’elle endossait ce rôle d’entraîneur, qu’elle était tellement motivée et disciplinée, et qu’elle travaillait dur. Je pensais qu’elle était une jeune héroïne très admirable dans cette histoire et j’ai vraiment aimé son énergie . »

Winnie est une jeune de 18 ans qui recherche le prochain champion de lutte professionnelle pour la ville de Stoker après le départ du champion en titre Tentacular pour une autre ville. Elle découvre un monstre nommé Steve/Rayburn Jr. qui n’a pas de chance. Bien qu’il ne soit pas le lutteur le plus talentueux, Steve gagne en confiance après avoir reçu des conseils de Winnie, ce qui conduit à un match pour le titre contre Tentacular.

« Je pense que je m’identifie à son dynamisme et à sa ténacité », a déclaré Viswanathan lorsqu’on lui a demandé si elle était similaire à Winnie. « Je pense que je suis un peu moins discipliné qu’elle, peut-être, mais j’y travaille. Je l’admire vraiment. Oui, je m’identifie vraiment beaucoup à elle. » Rumble met également en vedette Will Arnett, Terry Crews, Ben Schwartz et les superstars de la WWE Becky Lynch et Roman Reigns. Viswanathan a déclaré que l’aspect lutte du film était ce qui l’avait marquée.

« J’ai en quelque sorte commencé à lutter pour la quarantaine et j’ai pensé que c’était un environnement vraiment cool », a déclaré Viswanathan. « J’ai adoré les monstres, évidemment. Je savais qu’ils allaient être super mignons. Je pense qu’il est facile de s’enraciner pour les outsiders et je me suis vraiment lié à leur parcours, et à l’élément d’amitié aussi. Je pense qu’ils ont un très bon , amitié improbable entre une petite fille et un énorme monstre. »

Viswanathan a également révélé sa scène préférée dans Rumble. « J’adore la scène quand ils découvrent que Rayburn peut danser, qu’il adore danser », a-t-elle déclaré. « Je pense que c’est vraiment adorable, et la musique qu’il contient, c’est juste un moment de bien-être, et ils ont en quelque sorte trouvé l’ingrédient magique. Ouais. J’aime vraiment le personnage de Lady Mayhem, je pense que Bridget Everett est si drôle. J’ai vraiment aimé voir sa voix travailler là-dedans. »