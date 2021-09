La star de ‘Sabrina’ Melissa Joan Hart retrouve Voice of Salem pour une nouvelle publicité hilarante

Melissa Joan Hart est de retour dans le rôle de Sabrina la sorcière adolescente, avec sa co-star la plus populaire. L’actrice a repris son rôle pour une nouvelle publicité pour Kraft Heinz Coffee Brands, sortie mercredi pour célébrer la Journée nationale du café. Elle a été rejointe par nul autre que Nick Bakay, la voix originale de Salem le chat.

Hart et Bakay se sont réunis pour la première fois en 25 pour cette infopublicité parodique, produite par la société Maximum Effort de Ryan Reynolds. Cela commence avec Hart dans une cuisine pittoresque en train de plaisanter sur le fait qu’elle peut être “une sorte de sorcière” avant sa première tasse de café chaque matin. Peu de temps après, elle plaisante avec l’annonceur voix off, Bakay. Cependant, le plus proche qu’ils viennent de reconnaître leur ancienne connexion est Hart disant: “votre voix semble très familière, nous sommes-nous rencontrés?” et Bakay répondant : “pour des raisons légales, disons non”.

À partir de là, Hart et Bakay parlent de trois marques de café disponibles chez Kraft Heinz – Maxwell House, Gevalia et Ethical Bean. Le tout est mis en place comme une parodie d’infopublicités prolongées, avec Bakay implorant les téléspectateurs de “commander maintenant!” En fin de compte, ils révèlent qu’ils font la publicité d’un véritable paquet des trois cafés, disponibles pour 19,99 $.

Les deux stars attirent l’attention sur certaines des utilisations les moins connues du marc de café, qui peuvent servir d’engrais, de cirage pour meubles et toutes sortes d’autres rôles. Ces utilisations polyvalentes vont dans le ridicule à certains moments, mais pas en dehors du domaine des possibilités.

Cette production est un grand coup dans le monde de la télévision. Kraft Heinz a tout mis en œuvre en achetant des espaces publicitaires de trois et quatre minutes lors de certaines des plus grandes émissions de télévision en réseau au monde cette saison, notamment Bachelor in Paradise, Good Morning America, Shark Tank et plus encore. C’est la première fois qu’une marque de café attire une telle attention, alors l’entreprise essaie de la faire compter.

Bien que l’ambiance rétro d’infopublicité soit amusante sur le moment, elle n’oblige pas les clients à appeler une ligne sans frais pour leur café. Au lieu de cela, le bundle de Maxwell House, Gevalia et Ethical Bean est disponible sur AsBeanOnTV.com. Pour ceux qui ont une préférence plus marquée, les cafés sont disponibles individuellement à des prix différents.

Quant à Hart et Bakay, les fans peuvent les entendre plaisanter dans 163 épisodes de Sabrina the Teenage Witch, disponibles en streaming sur Paramount+ et Amazon Prime Video. Il est également disponible sur les magasins numériques ou dans les collections de DVD. Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.