La star de ‘Sacked’ Hollyoaks étonne les fans avec une nouvelle transformation de cheveux roses

Sarah a montré son nouveau look sur les réseaux sociaux (Photo: Lime Pictures)

La star de Hollyoaks, Sarah Jayne Dunn, a étonné les fans avec sa nouvelle transformation capillaire.

L’actrice, qui a interprété Mandy Richardson dans le feuilleton de Channel 4, a montré sa nouvelle tenue rose sur les réseaux sociaux, disant à ses abonnés qu’elle en était » obsédée « .

» Obsédée à chaque fois « , a-t-elle écrit sur Instagram, et a inclus les hashtags : » #pinkhair #pinkhairdontcare « .

Les fans n’ont pas tardé à commenter le nouveau look de la star du savon, avec un écrit: » Omg, j’ADORE cette couleur sur toi, tandis qu’un autre a ajouté: » C’est joli. «

L’ancienne co-star Rachel Adedeji, qui a interprété Lisa Loveday dans Hollyoaks, a déclaré: « C’est magnifique ».

Sarah, 40 ans, s’est séparée de Hollyoaks le mois dernier, à la suite d’un différend avec le feuilleton au sujet de son compte OnlyFans.

Elle a déclaré à ses abonnés en octobre que son objectif en lançant un compte sur le site d’abonnement était de reprendre le contrôle de son image et de « choisir l’autonomisation ».

Mais un différend avec les patrons de Hollyoaks s’ensuivit et une résolution n’a pu être trouvée. Sarah est donc sortie du savon.

Hollyoaks a dit Metro.co.uk dans une déclaration selon laquelle ils prennent leur responsabilité envers leur jeune public « très au sérieux », et par conséquent, ils n’autorisent pas les membres de la distribution à être actifs sur « certains sites Web de plus de 18 ans ».

Les fans ont été bouleversés par une telle affirmation, qualifiant le feuilleton d' »hypocrite », étant donné que les membres de la distribution avaient l’habitude de poser pour les calendriers « babes » et « mecs ».

Sarah, quant à elle, a déclaré qu’elle était également « déçue » par la décision de Hollyoaks. La semaine dernière, elle a été aperçue avec Olivia Attwood de Love Island, qui tourne pour sa nouvelle émission sur OnlyFans.

Olivia, 30 ans, est sur le point de devenir l’animatrice des docuseries ITV2, que le patron de la chaîne, Paul Mortimer, a décrit comme « un examen » pour savoir si le travail du sexe en ligne est « une question d’exploitation ou d’autonomisation ?

