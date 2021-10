La star de ‘Schitt’s Creek’ surprend les fans avec son mariage

La star de Schitt’s Creek, Sarah Levy, est officiellement une femme mariée ! L’actrice a épousé son petit ami de longue date Graham Outerbridge samedi. L’heureuse nouvelle du mariage du couple aimé a été partagée pour la première fois par le frère de Levy et ancien co-star de Schitt’s Creek, Dan Levy, qui a donné aux fans un premier aperçu de la célébration sur Instagram.

Dan a fait l’annonce avec une photo en noir et blanc montrant lui et sa sœur frappant la piste de danse après la cérémonie. Levy, qui a joué le rôle de Twyla Sands aux côtés de David Rose de son frère dans la sitcom à succès, pouvait être vue dans sa magnifique robe de mariée blanche, avec Dan s’habillant d’une chemise blanche et d’une cravate. Il a partagé dans la légende du post, « ma sœur s’est mariée ce week-end », avant de plaisanter en disant que « ce n’est absolument pas une photo de nous criant les paroles de S Club Party sur la piste de danse ».

Sur son propre compte, Outerbridge, qui s’appelle avec humour Gramp Ootterbrich sur la plate-forme de médias sociaux, a partagé deux vidéos romantiques sur son histoire Instagram de lui et de sa nouvelle épouse dansant lentement à la réception. Levy, quant à elle, a confirmé elle-même la nouvelle passionnante lundi lorsqu’elle a partagé une bande photo en noir et blanc d’elle et de son mari de leur grand jour. Elle a écrit dans la légende, « les cloches sonnent. 10.16.2021. »

Avant le grand jour du couple, Dan a taquiné sur son compte que le couple était sur le point de se diriger vers l’allée. Dans une publication Instagram Story, il a partagé une photo d’Outerbridge et de sa sœur, assise à côté des cupcakes. Un ballon en forme d’anneau à l’arrière-plan disait « Happily Ever After » et Dan a écrit au-dessus de l’image : « Ma sœur se marie ! Allons-y. »

Bien que les détails de leur relation soient relativement inconnus, on sait que Levy et Outerbridge sont ensemble depuis au moins 2018, lorsque le couple est devenu officiel sur Instagram. À l’époque, Outerbridge a partagé une image de leurs vacances aux Bermudes ensemble, avec Levy partageant plus tard une photo d’eux à Lake Placid, New York. Depuis qu’ils ont fait connaître leur relation, le couple s’est partagé de nombreux hommages, avec Outerbridge le mois dernier marquant l’anniversaire de sa désormais épouse, écrivant: « J’ai 22 minutes pour poster ceci, mais je ne pourrais pas être plus heureux de passer le 10 septembre. avec cette magnifique fille d’anniversaire. Je t’aime [Sarah Levy]. Passez un merveilleux anniversaire. Cette photo est soy candide. »