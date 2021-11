La star de la vente Sunset, Christine Quinn, a riposté sur Instagram ce week-end après qu’un troll l’a accusée d’avoir simulé sa grossesse après que l’émission à succès Netflix ait relaté sa grossesse dans la saison 4. L’agent immobilier du groupe Oppenheim, 33 ans, a qualifié l’idée de « malade » dans un article rapidement supprimé. Publier. Quinn et son mari, Christian Richard, ont accueilli leur premier enfant, Christian Georges Dumontet, en mai, quelques jours après avoir partagé des photos de son baby bump.

« Pourquoi avez-vous simulé votre grossesse? C’est tout à fait normal d’admettre avoir une mère porteuse, mais ne fixez pas d’attentes irréalistes aux mamans PP alors que vous n’avez même pas porté le bébé vous-même. C’est trompeur et dommage », a écrit un utilisateur d’Instagram à Quinn samedi dans un message privé, selon une capture d’écran qu’elle a publiée sur Instagram Story. « Vous êtes tous au-delà de f-malades », a écrit Quinn en légende de la capture d’écran, rapporte Us Weekly.

Pour tous ceux qui sont encore fous de la porte de la grossesse, veuillez consulter mes histoires ig. Et excusez-vous. C’est vraiment si blessant. – Christine Quinn (@XtineQuinn) 28 novembre 2021

Bien que Quinn ait rapidement supprimé le message, l’auteur de How to be a Boss B*tch s’est tourné vers Twitter pour dénoncer les rumeurs. « Pour tous ceux qui sont encore en colère contre la grossesse, s’il vous plaît allez regarder mes histoires ig. Et excusez-vous. C’est vraiment si blessant », a-t-elle écrit. Quinn a également retweeté plusieurs de ses fans qui ont publié des messages de soutien et des photos qu’elle a publiées sur les réseaux sociaux pendant sa grossesse. « Vous pouvez publier une photo de l’accouchement et ces conspirationnistes ne vous croiront toujours pas. Un peu malade », a écrit un fan, avec Quinn ajoutant: « Tellement vrai bébé. »

Quinn et Richard ont accueilli leur fils en mai et ont montré son baby bump et sa baby shower pendant la saison 4 de Selling Sunset. Dans un épisode de la nouvelle saison, sorti la semaine dernière, Quinn a parlé aux co-stars Vanessa Villela et Amanza Smith de la façon dont la naissance de son fils a été une expérience traumatisante.

« Il sortait de côté et son cordon ombilical était enroulé autour de lui », a expliqué Quinn. [Christian] était absolument flippant… Mon rythme cardiaque diminuait, le rythme cardiaque du bébé baissait, puis l’une des infirmières s’est approchée de Christian et lui a dit : « Vous devez faire une priorité maintenant. » Vous devez en choisir un. Il était comme, ‘Les deux.' »

Elle a également déclaré à Us Weekly en juin qu’elle avait décidé de faire une pause pour faire grandir sa famille après que la naissance de Christian était « tellement, tellement traumatisante ». L’expérience l’a laissée « un peu hésitante », a-t-elle déclaré, ajoutant: « Je veux vraiment, vraiment savoir que je suis guérie, et le moment est venu d’y penser. Mais ce serait bien. »

Christian est née deux jours seulement après avoir assisté aux MTV Movie & TV Awards : enregistrement UNSCRIPTED. Elle a qualifié pour la première fois de tenir son fils comme le « moment le plus magique » de sa vie dans une interview avec PEOPLE. « Soudain, il y a un petit humain dans mes bras », a-t-elle déclaré. « C’était surréaliste quand j’ai enfin pu le tenir et embrasser son petit nez. Je ne peux pas croire que nous ayons créé ce petit miracle. »