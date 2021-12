La star de « Sex and the City » révèle qu’elle a presque rejoint le casting de « Friends » dans le rôle principal

Alors qu’elle était invitée dans The Late Late Show, Et juste comme ça, la star Kristin Davis a révélé que la télévision des années 90 aurait pu être très différente. Davis a expliqué à l’hôte James Corden que même si elle a finalement joué l’emblématique Charlotte York dans Sex and the City, elle a auditionné pour jouer Monica Geller dans Friends, un rôle qui est finalement allé à Courteney Cox.

« Je pense que j’étais l’une des 8 000 jeunes filles qui lisaient pour Monica », a déclaré Davis. Davis a poursuivi, expliquant qu’elle et Cox étaient des amis du yoga à l’époque, et Cox l’a invitée, ainsi que d’autres amis, à faire du shopping Porsche parce qu’elle avait filmé un pilote avec lequel elle « se sentait vraiment bien ». Le pilote a fini par être Friends.

Bien que Davis n’ait pas obtenu de rôle principal, elle a fait une apparition dans la saison 7 en tant qu’intérêt amoureux pour Joey (Matt LeBlanc). « Je me souviens d’avoir perdu le sommeil », a admis Davis. « En partie à cause du public en direct, mais en partie parce que vous êtes dans ce monde qui a été créé qui est si vivant et si spécifique et vous essayez de vous assurer que vous vous y adaptez correctement. »

Davis est récemment revenue au rôle de Charlotte York pour le renouveau de HBO Max Sex and the City, And Just Like That, et elle a admis qu’une partie de la réponse aux anciennes versions des personnages des années 90 l’avait mise en colère. « Tout le monde veut commenter, pro ou non ou autre, sur nos cheveux et nos visages et nos ceci et nos cela », a déclaré Davis au magazine Style du Sunday Times. « Le niveau d’intensité de celui-ci a été un choc. »

Davis a poursuivi en disant: « Je me sens en colère et je ne veux pas me sentir en colère tout le temps, alors je ne le regarde pas, je sais juste que c’est là. » Elle a ensuite proposé son point de vue sur ce qui, selon elle, est à l’origine des commentaires négatifs. « C’est le problème avec les médias sociaux, n’est-ce pas, c’est que vous ne savez pas ce que font ces gens », a déclaré Davis. « Tu ne sais rien d’eux. Ils te lancent juste des bombes. Ça me met en colère. » Malheureusement, cette discussion inutile sur son apparence n’est pas nouvelle pour Davis, car elle dit que cela s’est produit assez souvent pendant son séjour sur Sex and the City.

« Ils écrivaient des articles chaque semaine sur la façon dont j’étais » en forme de poire « , ce que je ne pensais pas être un compliment à l’époque », a-t-elle déclaré au média. « Cela me stresserait beaucoup parce que je ne pouvais pas l’éviter. J’ai l’impression que c’est comme ça maintenant aussi. » Davis a ensuite ajouté: « Mais je me sens aussi – je vais être direct – je me dis: » F—vous. F— vous, les gens, venez ici et faites-le mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, qu’est-ce que tu fais ? »