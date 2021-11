La star de Sex and the City, Sarah Jessica Parker, aborde la question de la diversité

L’actrice a parlé des changements apportés par la série (Photo: New Line/Kobal/REX)

Sarah Jessica Parker a abordé le contrecoup de la diversité entourant Sex And The City avant le redémarrage de And Just Like That, discutant des changements qui ont été apportés à la fois à l’écran et dans les coulisses.

Les stars de l’émission ont déjà parlé des problèmes entourant le manque de diversité raciale de la SATC, ainsi que sa représentation de tous les New-Yorkais comme riches.

Maintenant, alors que la série se prépare à redémarrer avec une nouvelle série HBO, les acteurs noirs Nicole Ari Parker et Karen Pittman ont rejoint le casting, ainsi que la star mexicaine et non binaire Sara Ramírez et Sarita Choudhury, qui est d’origine anglaise et bengali-indienne.

Sarah a également parlé de Samantha Irby, une écrivaine noire qui est une nouvelle rédactrice du programme, lors d’une interview avec Vogue US.

« Nous n’étions en aucun cas intéressés par le symbolisme », a déclaré Sarah Jessica en discutant des changements de personnel dans le casting et derrière la caméra.

« Vous ne pouvez pas amener des gens dans l’émission et ne pas laisser la caméra être avec eux ! Ces personnages sont tous des cadeaux pour nous.

L’actrice a déclaré qu’elle « n’était pas intéressée par le jetonisme » (Photo: New Line Cinema/Hbo/Village Road)

Cela vient après que la co-star Cynthia Nixon a parlé du manque de diversité dans la série télévisée historique de l’année dernière.

« J’ai toujours été troublé par sa diversité », a déclaré la star à Grazia. «Certainement racialement, mais aussi à quel point la tranche de New York qu’elle montrait était si incroyablement riche.

«Le mari de Miranda était la seule représentation de quiconque n’avait pas d’argent pendant des jours. Je suppose que Carrie n’a pas eu d’argent pendant des jours, mais vous ne le sauriez jamais à la façon dont elle a dépensé.

https://www.youtube.com/watch?v=yrEgiTaA32Q

Sarah a également partagé un hommage déchirant à Willie Garson, après sa mort en septembre.

Les Sexe et la ville acteur, qui a joué Stanford Blatch dans la série populaire, décédé à l’âge de 57 ans, à la suite d’une bataille contre le cancer.

Pendant ce temps, il a été récemment confirmé que le prochain chapitre du conte Sex and The City sortira très bientôt au Royaume-Uni sur Sky Comedy et NOW.

Le synopsis pour le spin-off se lit comme suit : ‘Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) et Charlotte (Kristin Davis) alors qu’ils naviguent sur le chemin de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine.

And Just Like That… sera disponible sur Sky et MAINTENANT en décembre.

