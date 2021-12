La star de Shang-Chi de Marvel, Simu Liu, sera une présentatrice aux Game Awards 2021

Image : Marvel Studios / Disney

La semaine prochaine, les Game Awards 2021 ont lieu, et en amont, l’organisateur de l’événement et l’hôte Geoff Keighley a fait sensation sur les réseaux sociaux.

Si vous n’étiez pas déjà enthousiasmé par le fait que Metroid Dread soit nominé pour le jeu de l’année ou que Sting fasse une apparition (non, pas celui-là), vous êtes peut-être plus fan de la star de cinéma Shang-Chi, Simu Liu .

Les Game Awards et Geoff lui-même ont officiellement confirmé qu’il remettrait l’un des prix au salon :

Nous sommes ravis d’accueillir (mon compatriote canadien) et grand joueur @SimuLiu aux #TheGameAwards la semaine prochaine en tant que présentateur ! Rendez-vous en direct jeudi sur https://t.co/JhGKOCSGza pic.twitter.com/AUWKmqlzZd – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 1er décembre 2021

Par rapport à certains des présentateurs du passé, Liu joue à des jeux vidéo pendant son temps libre. Au fil des ans, il a apprécié des titres comme Diablo, League of Legends, Halo, Animal Crossing et plus encore.

L’émission sera diffusée en direct le 9 ou le 10 décembre selon votre emplacement. Vous pouvez en savoir plus dans notre guide.

