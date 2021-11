La star de ‘Shang-Chi’ Florian Munteanu prédit l’avenir de Razor Fist dans l’univers Marvel (exclusif)

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est maintenant diffusé sur Disney + et a eu un impact énorme lors de sa sortie en salles au cours de l’été. Plusieurs personnages se sont démarqués dans le film Marvel, dont Razor Fist, qui est interprété par Florian Munteanu. PopCulture.com a récemment rencontré l’acteur de 31 ans qui a fait sa prédiction sur ce qui se passera avec Razor Fist dans l’univers cinématographique Marvel.

« Je veux emprunter exactement la voie sur laquelle nous avons commencé à amener ce personnage », a déclaré Munteanu à PopCulture. « Je veux montrer qu’il est plus qu’un simple soldat. J’ai l’impression qu’en aperçu, vous pouvez voir qu’il représente les bonnes valeurs. Nous le voyons comme un soldat, mais nous le voyons comme un soldat loyal, un soldat loyal fort qui a fait les Dix Anneaux et l’organisation de sa famille. Cela seul montre qu’il ne se limite pas à prendre des ordres et à les exécuter.

« Quand nous voyons les scènes supprimées, j’ai l’impression que nous voyons mieux Razor Fist, son côté émotionnel, qu’il a beaucoup de cœur, qu’il y a beaucoup plus de choses qui l’intéressent que de se battre ou d’exécuter des ordres ou les Dix Anneaux. Je veux exactement reprendre cela et faire évoluer cela parce que j’ai l’impression que le côté dramatique, le côté émotionnel, est l’une de mes plus grandes forces et je veux également mettre cette force sur Razor Fist. Je me sens comme des gens J’adorerais ça, voir Razor Fist, non seulement comme une machine de combat, mais être joué avec beaucoup de cœur. »

D’après la fin du film, il est probable qu’il y aura une suite à Shang-Chi. Mais Munteanu n’a révélé aucune information lorsqu’on lui a posé des questions sur Shang-Chi 2. « Je veux dire, nous savons tous à quel point les dirigeants de Marvel sont secrets », a révélé Munteanu. « Même avec cette sortie de Shang-Chi, ils ne publiaient même pas qui avait été choisi pour les rôles avant la fin de 2020. Et nous commencions à tourner le film au début de 2020. »

Beaucoup pensaient que Razor Fist mourrait dans le film puisque c’est ce qui lui arrive dans les bandes dessinées. Il sera intéressant de voir ce qui lui arrivera à l’avenir puisqu’il n’est plus considéré comme un méchant. « J’ai l’impression que le public et les gens ont eu un bon premier aperçu et taquinent où tout ce film mène, dans quelle direction nous voulons prendre », a expliqué Munteanu. « Et ce premier était une histoire d’origine, mais il y a beaucoup d’autres personnages intéressants dans cet univers et beaucoup d’autres histoires de fond sympas que nous pouvons raconter. Il y a beaucoup plus de place pour des histoires intéressantes et je ne peux pas attendre . Je suis très excité pour ça. «

Parfait pour la saison des fêtes, Shang-Chi et la légende des dix anneaux est disponible le 30 novembre chez les détaillants participants, y compris Best Buy qui vend le DVD (19,99 $), Blu-ray (24,99 $) et 4K UltraHD avec Blu-ray (29,99 $). PopCulture ni ViacomCBS ne sont responsables des prix sujets à changement.