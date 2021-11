La star de ‘Shang-Chi’ Florian Munteanu taquine plus de poing rasoir dans la version numérique du film Marvel (exclusif)

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est maintenant disponible sur Disney+ et sortira en 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 30 novembre. Alors que la version cinéma a reçu de nombreux éloges, la version maison du Marvel le film apportera beaucoup plus aux fans. PopCulture.com a récemment rencontré Florian Munteanu, qui joue Razor Fist dans Shang-Chi. L’acteur de 31 ans a expliqué comment les fans verraient davantage Razor Fist dans les versions numérique et DVD du film.

« Pour être honnête avec vous, c’est vrai, il y avait beaucoup plus de Razor Fist que ce que nous voyons réellement dans la coupe finale », a déclaré Munteanu à PopCulture. « Évidemment, quand vous travaillez tellement sur un personnage et que vous travaillez tellement sur différentes scènes, c’est comme si chaque acteur dirait la même chose à la fin de la journée, ça vous brise un peu le cœur quand vous découvrez que certaines scènes n’avez pas fait la coupe parce que vous étiez si excité à ce sujet ou que vous avez travaillé si dur pour eux. Heureusement, le DVD sort bientôt et la sortie de Disney + est au coin de la rue, nous verrons donc quelques-unes de ces scènes supprimées. Je regarde en avant pour que les gens voient parce qu’ils montrent beaucoup plus de Razor Fist. Ils expliquent un peu plus sur son histoire et ils expliquent ou montrent un peu plus ce qu’il est une personne. »

Razor Fist est un membre des Dix Anneaux qui a une lame de machette pour sa main droite. Il s’en prend à Shang-Chi (Simu Liu) à la demande de son père. Alors que Razor First est perçu comme un méchant dans le film, ce n’est pas nécessairement le cas à la fin.

« Ce n’est pas seulement ce soldat qui se bat », a déclaré Munteanu. « Il y a beaucoup plus en lui, beaucoup plus de cœur et d’émotions pour lui. Et comme vous l’avez dit, j’aurais aimé avoir ces scènes. Mais vous devez être un joueur d’équipe dans ce domaine. C’était une histoire d’origine sur Shang-Chi et c’était très important que nous le présentions comme ça. Nous sommes dans l’univers Marvel. Nous avons tellement de possibilités maintenant et j’ai hâte de montrer plus de Razor Fist aux gens. «

Munteanu est l’une des étoiles montantes d’Hollywood. En plus de commencer à Shang-Chi, Munteanu a été présenté dans Creed II en jouant Viktor Drago. Il sera également à l’affiche du prochain film Borderlands avec Cate Blanchet, Kevin Hart, Jack Black et Jamie Lee Curtis.