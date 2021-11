La star de ‘Shang-Chi’ Meng’er Zhang taquine une scène émotionnelle supprimée pour Shaun et Xialing (exclusif)

Il y a beaucoup à voir sur le Blu-ray et le DVD de Shang-Chi, selon la star Meng’er Zhang. Dans une interview exclusive avec PopCulture.com, elle a taquiné certains des points saillants des copies de vidéos personnelles, y compris une scène émotionnelle supprimée entre elle et son frère à l’écran, Shaun (Simu Liu).

« Sur le Blu-ray, nous avons beaucoup, comme des gag reels amusants, et nous avons beaucoup de scènes coupées sur le Blu-ray. C’est vraiment cool à regarder », a-t-elle déclaré. « Après avoir regardé toutes ces scènes coupées, je suppose que, pour moi, c’est comme tout revivre… De plus, dans les scènes coupées, il y a une scène [where] Shang-Chi s’est excusé auprès de Xialing. Alors, lui a-t-elle vraiment pardonné ? C’est donc tout ce genre de choses que nous, nous pourrons découvrir plus tard. »

Par « plus tard », Zhang faisait probablement référence aux espoirs des fans pour une série dérivée de Xialing. À la fin du film, son personnage a repris l’organisation criminelle mondiale connue sous le nom de Ten Rings, dominant même la scène post-crédit convoitée que Marvel a rendue célèbre. Depuis lors, les fans spéculent sur un spin-off sur Xialing et les 10 anneaux.

Zhang a cosigné ces espoirs en disant : j’ai également lu beaucoup de commentaires et de messages de fans qu’ils demandent [a] Spectacle Disney+ pour Xialing. Je veux dire, je veux ça aussi ! J’adore cette idée, car je pense que Xialing a beaucoup plus à explorer pour nous et l’organisation des 10 Anneaux – maintenant, elle est la nouvelle leader en ce moment. Que se passe-t-il ensuite ? Droit?! »

Zhang a avoué qu’elle regardait Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux pratiquement sans arrêt depuis qu’elle y a eu accès. Elle a déclaré: « Je pense que je l’ai regardé au théâtre plus de cinq fois, et j’ai aussi regardé sur Disney + pendant… Oh mon dieu, je ne peux pas compter. Parfois, nous le jouons simplement en arrière-plan, et c’est trop bien ! Je vais aussi acheter le Blu-ray. »

Shang-Chi est le premier long métrage de Zhang, bien qu’elle ait derrière elle une longue carrière au théâtre. Elle a envoyé une audition vidéo pour un casting à l’aveugle, ne réalisant jamais qu’elle sortait pour le MCU. Maintenant qu’elle est là, elle est ravie de voir jusqu’où Xialing peut aller.

Jusqu’à présent, Marvel Studios n’a pas officiellement pesé sur la possibilité d’un spin-off de Shang-Chi ou même d’une suite du hit de super-héros. Le film est maintenant en streaming sur Disney+ et est disponible sur Blu-ray et DVD.