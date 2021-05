La star de Shang-Chi, Simu Liu, clarifie la prononciation de son personnage et de son nom IRL

Alors, que pouvons-nous attendre de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux? Eh bien, comme le montre la bande-annonce, le protagoniste éponyme a été élevé pour être l’un des plus grands combattants du monde, mais son père, Wenwu, alias le vrai mandarin, chef des Dix, lui a donné 10 ans pour vivre la vie de son choix. Organisation de bagues, joué par Tony Leung. Vient ensuite le jour où Wenwu exige que son fils retourne à son ancienne vie, dont Shang-Chi n’est pas enthousiasmé et le met en conflit avec une variété d’ennemis. Le casting comprend également Awkwafina, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng’er Zhang, Ronny Chieng et Florian Munteanu.