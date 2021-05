La star de Shang-Chi, Simu Liu, explique comment les studios Marvel ont réussi cette surprise de bande-annonce le jour de son anniversaire

Le mois dernier, les fans ont enfin reçu la première bande-annonce de Shang-Chi de Marvel et de la légende des dix anneaux. L’attente a été longue, mais la bande-annonce a répondu aux attentes et a livré des images sympas qui taquinent une nouvelle entrée pleine d’action dans l’univers cinématographique Marvel. Bien que les fans ne s’attendaient pas à la bande-annonce, ils n’étaient pas les seuls, car la star du film, Simu Liu, ne savait pas non plus qu’elle allait arriver. Marvel Studios lui a délibérément caché la révélation afin que ce soit une surprise d’anniversaire pour l’acteur. Maintenant, Liu a expliqué comment Marvel était capable de tout réussir.