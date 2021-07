La star de Shang-Chi Simu Liu explique les sentiments compliqués à propos du Kung Fu en tant qu’acteur asiatique

Il y a d’innombrables chants de Noel, même Chansons d’Halloween, mais qu’en est-il de Thanksgiving ? Pour des vacances qui tournent essentiellement autour de la réunion des amis et de la famille et du festin de plats délicieux, pourquoi n’y a-t-il pas des dizaines de chansons pour correspondre? Pour ce qui est essentiellement un dîner […] More