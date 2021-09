La star de ‘Shang-Chi’ Simu Liu fait l’objet de critiques après la refonte des commentaires précédents de Reddit

Shang-Chi et la star de la Légende des dix anneaux, Simu Liu, ont semblé réagir à la refonte d’anciens messages offensants qu’il aurait écrits sur Reddit il y a des années. Liu a été accusé d’avoir comparé la pédophilie à l’homosexualité dans les messages offensants, qui sont devenus viraux jeudi. Après la diffusion des messages, Liu a répondu à un tweet d’avril 2019 qu’il a écrit sur la façon dont “les mentalités évoluent”.

“Juste un rappel que je ne plaide JAMAIS pour autre chose que la positivité. Fierté culturelle positive, itérations positives de la masculinité et de la féminité asiatiques – cela signifie que NOUS NE NOUS SOMMES PAS LES AUTRES”, a écrit Liu dans un article d’avril 2019. “Dirigez votre frustration vers le système qui a fait cela à nous TOUS.” Il écrivit plus tard : « Si vous creusez assez loin, je suis sûr que vous trouverez une version plus immature de moi qui a cédé à la colère et à la haine. Cela ne fait pas de moi un hypocrite, cela fait de moi un être humain. . Les mentalités évoluent. Nous changeons et nous grandissons. Et je veux que nous grandissions tous de la bonne façon. ” Jeudi, Liu a dirigé les fans vers ce message en publiant une nouvelle réponse, écrivant: “Oh cool, c’est ici.”

Oh cool c’est ici – Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) 17 septembre 2021

Il a ensuite répondu à un message désormais supprimé d’un utilisateur de Twitter. “Twitter est parfois un endroit diffamatoire, et ça fait du bien de fermer les trolls et les acteurs de mauvaise foi qui veulent traîner votre nom dans la boue”, a écrit l’acteur de Kim’s Convenience.

Les tweets de Liu semblent faire référence à la controverse entourant la publication offensive de Reddit de 2015 qui lui a été attribuée. Dans le commentaire, l’auteur, un utilisateur de Reddit nommé “nippedinthebud”, commence par s’appeler “acteur canadien”. Il a affirmé avoir joué le rôle d’un pédophile dans un projet récent et l’expérience “a complètement changé ma façon de voir la pédophilie et m’a rendu beaucoup plus sympathique envers quiconque est né avec ces pulsions”. L’auteur a poursuivi en affirmant que les « remèdes » contre la pédophilie étaient aussi inefficaces que la « thérapie de conversion » pour les homosexuels. Dans un autre article, l’auteur a semblé suggérer que la pédophilie était sur un “spectre” comme l’homosexualité, note The Daily Mail.

Le compte Reddit “nippedinthebud” n’existe plus. Certains utilisateurs de Twitter se sont demandé si la personne était vraiment Liu. Un autre utilisateur de Twitter a affirmé avoir montré une capture d’écran de la page Kim’s Convenience Reddit, où “nippedinthebud” se présente comme Liu. “Hé les gars, c’est Simu aka nippedinthebud aka lurker ultime de Reddit”, lit-on dans le message.

Liu, 32 ans, est né en Chine et a grandi au Canada. Après plusieurs petits rôles, il a percé en tant que Jung Kim dans Kim’s Convenience, disponible sur Netflix aux États-Unis. Il est le personnage principal de Marvel’s Shang-Chi, qui a rapporté 272,9 millions de dollars dans le monde.