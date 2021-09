La star de ‘Shang-Chi’ Simu Liu réussit un backflip après le premier lancer

S’il y a une personne qui pourrait réussir un backflip et un atterrissage de super-héros après avoir lancé un premier lancer, c’est probablement Shang-Chi et la star de Legend of Ten Rings Simu Liu.

Dimanche, c’était Marvel Night pour les Giants de San Francisco, et qui de mieux pour lancer le premier lancer que Liu après l’ouverture réussie du dernier film de super-héros de la franchise. Non seulement Liu a-t-il livré une frappe au milieu – et avec une bonne forme et une bonne forme aussi! – il a également réussi un backflip impromptu sur le monticule et a collé l’atterrissage dans un véritable style de super-héros.

C’est absolument l’un de nos premiers emplacements préférés que nous ayons vus depuis un certain temps, alors jetez-y un œil !

Et ça pour un premier pitch ? pic.twitter.com/Pe6aG2VBhh – SF Giants sur NBCS (@NBCSGiants) 5 septembre 2021

.@SimuLiu avec une frappe parfaite ET un backflip. ?? Ça doit être l’un des meilleurs premiers lancers cette année. pic.twitter.com/RUAZyGDAmM – MLB (@MLB) 5 septembre 2021

Liu lui-même a également tweeté à propos de sa première expérience de pitch, avec quelques blagues bien sûr.

Ce pitch était comme 500% plus rapide dans ma tête 😜 GO GIANTS! @shangchi https://t.co/lhLXvVQzTD – Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) 5 septembre 2021

Non seulement cela, il y a aussi une histoire au backflip de Liu. Lors de son audition pour le rôle principal dans Shang-Chi, Liu a terminé sa bande avec un backflip dans la tristement célèbre pose de super-héros Black Widow, un exploit acrobatique qui l’a aidé à décrocher le rôle.

Je suis tellement là pour Liu qui fait du backflip et de l’atterrissage de super-héros son truc à partir de maintenant. Regardez comme c’était cool !

Un stade de baseball des ligues mineures des Yankees dans le New Jersey est complètement inondé après Ida

voir 5 images