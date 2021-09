La star de ‘Shang-Chi’ Simu Liu réussit un backflip après une première frappe

Simu Liu vient d’amener le premier lancer vers de nouveaux sommets. La star de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux a lancé le premier lancer lors du match des Giants de San Francisco dimanche, et non seulement il a lancé une frappe, mais il a également fait un backflip pour montrer son enthousiasme. Liu était au match des Giants pour célébrer la sortie de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux, qui a été filmé dans la région de San Francisco, selon MLB.com.

Le film est le deuxième volet de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel. « Je suis assez fier de [the movie]”, a déclaré Liu à notre site sœur ComicBook.com. “Le simple fait de le regarder le soir de la Première et de l’entendre jouer devant un public de centaines de personnes, c’est vraiment un sentiment si spécial.” L’acteur a déjà acheté des billets pour le week-end d’ouverture de son film dans les cinémas du monde entier. “Oh, bien sûr que je l’ai fait”, a déclaré Liu. “Bien sûr que je l’ai fait. J’ai acheté des billets dans différents pays. Je ne peux pas être physiquement dans autant d’endroits à la fois, mais peu importe… Ouais, j’ai les billets.”

Ce pitch était comme 500% plus rapide dans ma tête 😜 GO GIANTS! @shangchi https://t.co/lhLXvVQzTD – Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) 5 septembre 2021

Shang-Chi et la légende des dix anneaux sont liés aux précédents films Marvel, en particulier Iron Man 3. Liu a déclaré qu’il aimerait que Shang-Chi fasse équipe avec Spider-Man pour un prochain film. “Eh bien, il y a cette merveilleuse bande dessinée où Shang-Chi fait équipe avec Spider-Man et lui enseigne les arts martiaux et le Kung Fu et développe un style autour de lui”, a déclaré Liu. “Et c’est cette course vraiment cool. Je pense que c’est plutôt cool.”

Liu, 32 ans, est connu pour son travail dans la série télévisée Kim’s Convenience. Il a également été vu dans Fresh Off the Boat et Nikita tout en apparaissant également dans les films Pacific Rim et Women Is Losers. Liu est également un cascadeur avec une formation en arts martiaux, ce qui l’a amené à faire plusieurs de ses étourdissements dans Shang-Chi et la Légende des Anneaux. Le premier lancer de Liu a permis aux Giants d’obtenir une grosse victoire sur les Dodgers de Los Angeles et de récupérer la première place dans la NL West. Avec la fin de la saison 2021, les Giants cherchent à remporter leur huitième World Series et leur première depuis 2014.