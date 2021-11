La star de Sheffield United se sent mal en regardant la table mais ne regrette pas son déménagement

Le milieu de terrain de Sheffield United, Ben Osborn, a déclaré qu’il ne supportait pas de regarder la table du championnat.

Beaucoup ont donné un pourboire au Lames de rebondir directement après la relégation la saison dernière. Cependant, un retour à la vie étonnamment incohérent dans le championnat les place en 17e position. Perdant 1-0 contre Blackpool, United n’a toujours pas remporté de matchs de championnat consécutifs et après une victoire avec une défaite lors des derniers matches.

Osborn a été un pilier de l’équipe de Slavisa Jokanovic – marquant trois buts en 13 matchs.

Bien qu’il ne soit qu’à cinq places au-dessus des places de relégation, United est à six points des places pour les barrages.

S’adressant à The Star, Osborn a déclaré: «Quand je regarde le classement, cela me fait un peu mal pour être honnête.

« Ce qui est extrêmement frustrant, c’est que nous sentons que nous sommes l’une des meilleures équipes de la division et je pense que nous l’avons montré à l’occasion.

« Mais nous savons aussi que nous devons commencer à obtenir des résultats pour arrêter de paraître stupide. »

Les Lames se rendent à Forêt de Nottingham mardi où le joueur de 27 ans a passé plus d’une décennie et demie de sa carrière. Il espère que son équipe pourra essayer de construire une course ensemble.

« Cela ne signifie rien si nous ne pouvons pas obtenir des résultats cohérents », a ajouté Osborn. « Mais je suis convaincu que nous le pouvons et que nous pouvons faire une très bonne course.

« Le manager a travaillé sur certaines choses avec nous et je suis sûr que nous en verrons les avantages. »

Une victoire contre Forest en fera des victoires successives en championnat à l’extérieur après leur triomphe contre Barnsley.

Ce sera un match difficile pour les hommes de Jokanovic, qui affronteront une équipe qui semble revitalisée sous le nouveau patron Steve Cooper.

Osborn ne changerait rien au déménagement

Ben Osborn a insisté sur le fait qu’il avait pris la bonne décision de rejoindre les Blades.

Signant en 2019 en provenance de Nottingham Forest, il a joué 37 fois pour United au cours de leur passage de deux ans en Premier League.

Bien qu’il souffre de la relégation, il ne regrette pas d’être passé au South Yorkshire.

Il a dit : « Je ne changerais rien en venant ici pour rien au monde.

« J’ai joué contre certains des meilleurs joueurs du monde et cela m’a donné le goût d’y retourner.

« J’aime vraiment travailler avec ce manager et même si le départ n’a pas été génial, il est vraiment, vraiment bon. À cent pour cent, j’ai évolué en tant que footballeur sous trois grands entraîneurs, dont Paul Heckingbottom qui est entré en tant que gardien.

Osborn espère ajouter une promotion à son CV car le manager Slavisa Jokanovic a déjà guidé Watford et Fulham en Premier League.

