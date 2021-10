La star de Showtrial Tracy Ifeachor sur une préparation «difficile» pour un drame juridique’

Tracy joue le rôle de l’avocat Cleo Roberts dans la nouvelle série (Photo : BBC/World Productions)

La star de Showtrial Tracy Ifeachor a parlé de la préparation «difficile» qu’elle a subie avant de jouer dans le nouveau drame juridique de la BBC.

La nouvelle série des créateurs de Line of Duty se concentre sur les deux côtés d’une enquête captivante, avec des équipes juridiques tentant de découvrir la vérité sur les actions de Talitha Campbell, accusée d’avoir comploté pour assassiner un camarade de classe.

Tracy assume le rôle de l’avocate de service Cleo Roberts, qui se retrouve au milieu du mystère après avoir pris en charge l’affaire pour défendre la fille d’un riche promoteur immobilier.

S’adressant exclusivement à Metro.co.uk, Tracy a discuté de sa préparation pour le rôle – et a révélé à quel point le fait d’assister à des séances d’audience l’a mise à l’épreuve émotionnellement.

«En fait, je dois aller au tribunal et entendre la lecture de certains cas, nous a dit Tracy. «C’était vraiment difficile. C’était difficile de penser que quelqu’un pouvait avoir la capacité d’être si cruel envers quelqu’un et de lui enlever la vie. C’était vraiment difficile.

Elle a ajouté: « Je pense que l’une des choses pour moi qui était difficile à l’époque, pas tellement maintenant, est la question de savoir comment pouvez-vous défendre quelqu’un dont vous savez qu’il est coupable ou que vous soupçonnez fortement d’être coupable? »

Tracy joue aux côtés de Céline Buckens dans le rôle de Talitha Campbell (Photo : BBC/World Productions)

Développant ses conclusions, l’actrice a ajouté: «Le point que j’ai trouvé est que si vous niez justice pour les coupables, vous la niez pour les innocents. J’ai donc vraiment dû me remettre en question là-dessus.

« Tout le monde mérite justice, et la justice ne devrait pas être à vendre. Ce sont quelques-unes des choses avec lesquelles j’ai dû lutter.

La nouvelle série en cinq parties devrait démarrer sur BBC One ce soir – mais pourrions-nous voir plus d’épisodes à l’avenir ?

La série commence dimanche soir (Photo : BBC/World Productions)

Tracy a ajouté : » De toute évidence, chaque artiste espère que ses projets auront une chance de grandir et de continuer à vivre.

Pour ce qui est de [a possible series] deux, eh bien, Cleo Roberts est avocate et cette histoire concerne l’un des cas de Cleo. C’est une avocate, elle va continuer quel que soit le verdict, jusqu’à la prochaine affaire, alors qui sait ? J’aimerais savoir ce que serait le prochain.

Avant Showtrial, Tracy était peut-être mieux connue pour son interprétation d’Abigail Naismith dans les deux parties du spécial de Noël de Doctor Who, The End of Time.

En attendant, nous avons beaucoup à attendre car les épisodes arrivent chaque semaine sur BBC One – avec les épisodes disponibles à visionner en une seule fois sur BBC iPlayer.

« De l’arrestation au verdict, Cleo et la défense rivalisent avec l’accusation pour nous convaincre de la vérité sur Talitha : bouc émissaire endommagé ? Ou tueur de sang-froid ? le synopsis officiel lit.

« Le droit à un procès équitable et l’idée du doute raisonnable sont au cœur d’une société civilisée », a déclaré le scénariste Ben Richards.

« Showtrial explore comment ils peuvent être déformés par d’autres facteurs, dans un monde où des concepts tels que l’équité, le doute et la raison ont une valeur si décroissante. »

Showtrial est diffusé ce soir à 21h sur BBC One.

