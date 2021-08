La star de “Sister Wives”, Christine Brown, prend une décision majeure concernant la maison de Flagstaff

La star de Sister Wives, Christine Brown, dit au revoir à sa maison de Flagstaff, en Arizona. Alors que la grande famille Brown attend de nouveaux développements sur sa propriété de Coyote Pass, Brown a officiellement mis sa maison de Flagstaff sur le marché avec un prix demandé de 725 000 $. La maison a été achetée par Brown et Kody pour 520 000 $ en septembre 2018. À l’époque, et au milieu du déménagement de la famille de Las Vegas, Kody a également acheté une maison pour Robyn. Pendant ce temps, deux maisons séparées ont été louées pour les sœurs épouses Meri et Janelle et leurs enfants. En novembre 2020, The Sun a rapporté que Kody avait retiré son nom de l’acte de propriété, transférant effectivement la propriété exclusive à sa femme.

Alors que Brown n’a fait aucune mention de l’annonce de la maison sur les réseaux sociaux, le compte Instagram Starcasm a partagé une capture d’écran de l’annonce jeudi. La maison a été officiellement mise sur le marché le 5 août et est répertoriée comme une propriété unifamiliale construite en 1995. Selon In Touch Weekly, qui a confirmé séparément l’inscription, la maison est décrite comme étant dotée de “plafonds voûtés” et d’une “cuisine sur mesure”. avec des comptoirs en granit et des électroménagers en acier inoxydable.” Il offre également “une vue sur les montagnes et les étoiles, parfaite pour les nuits à Flagstaff”. La maison de 2400 pieds carrés comprend trois chambres et trois salles de bains et se trouve sur un terrain de deux acres et demi.

Brown vend la maison trois ans après qu’elle et ses six enfants – Aspyn, Mykelti, Gwendlyn, Ysabel, Truely et Paedon – ont emménagé dans la propriété. Ils ont déménagé après que toute la couvée de Brown, qui vivait auparavant à Las Vegas, ait pris racine et se soit dirigée vers Flagstaff avec l’intention de faire construire des maisons séparées sur leur propriété de Coyote Pass. Cependant, les retards dans la vente de leurs quatre maisons à Las Vegas ont entraîné la suspension des plans de construction du Coyote Pass, forçant la famille à vivre temporairement.

On ne sait pas exactement pourquoi Brown vend la maison. Alors que certains fans de Sister Wives ont spéculé que la liste est un indice que Brown pourrait quitter Kody, il est également possible qu’elle se prépare à déménager dans la propriété de Coyote Pass. À l’heure actuelle, cependant, il ne semble pas que Kody ait innové sur la propriété, car aucun nouveau permis n’a été déposé sur le terrain qu’il a acheté. Malgré cela, au moins un membre de la famille vit déjà sur la propriété. La sœur de Brown, Janelle, a quitté la maison qu’elle louait au profit d’un camping-car situé sur la propriété de Coyote Pass, ce qui signifie qu’il est possible que Brown ait l’intention de faire de même.