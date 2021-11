La star de « Sister Wives », Christine Brown, s’adresse à la rupture de Kody Brown

La star de Sister Wives, Christine Brown, parle de sa séparation avec Kody Brown. L’alun de TLC a franchement discuté de sa vie après la rupture dans une série de vidéos de Cameo, disant aux fans qu’elle « n’avait aucune idée que la vie pouvait être simple » après sa séparation avec Brown après plus de 25 ans, quelque chose qu’elle a dit était « un long temps à venir , «

Dans une vidéo, Brown a remercié un fan « de m’avoir aidé à quitter Kody ». Elle a déclaré que « la décision était longue à venir » et qu’elle se sentait « comme une bien meilleure personne divorcée que je ne l’ai jamais été, et la vie est si belle ». Appelant le monde « phénoménal », elle a ajouté qu’elle « n’avait aucune idée que la vie pouvait être simple. Brown a également révélé qu’elle et Kody gardaient les choses civiles et communiquaient toujours. espère qu’elle et son ex « pourront toujours rester amis pendant tout cela, car nous avons toujours été [really] communiquer les uns avec les autres et tout. » Brown a noté qu’elle et Kody « ont toujours une vie ensemble après cela parce que nous avons des enfants à élever, et Truely a 11 ans. Nous devons juste être bons et aimables et des choses comme ça. Je pense qu’il est juste important de s’en souvenir. » Dans une deuxième vidéo, selon le Daily Mail, la star de TLC a admis qu' »il est si difficile de prendre cette décision » de divorcer.

« S’y retrouver… tout cela est également difficile. Vous prenez la décision de partir, mais vous devez encore tout comprendre », a-t-elle déclaré. « Il n’y a pas de colère ou quelque chose comme ça du tout – il y avait de la tristesse, c’est sûr, mais vous avez toute votre vie », a-t-elle déclaré en faisant référence à sa situation, tout en partageant une vision positive. C’est un voyage et je suis juste dedans – nous sommes tous dedans, et il est difficile de vraiment savoir quoi faire tout le temps ou quoi dire tout le temps. »

Kody et Christine se sont mariés en mars 1994 et partagent des enfants Aspyn, 26 ans, Mykelti, 25 ans, Paedon, 23 ans, Gwendlyn, 20 ans, Ysabel, 18 ans et Truely, 11 ans. des rumeurs selon lesquelles Brown et Kody se sont séparés pour la première fois ont fait surface le mois dernier après que la star de Sister Wives s’est inscrite sur les papiers hypothécaires comme une « femme célibataire » qui a confirmé qu’elle était retournée dans l’Utah.

Le 2 novembre, Brown a confirmé la rupture, dans une déclaration écrivant qu' »après plus de 25 ans ensemble, Kody et moi nous sommes séparés et j’ai pris la décision difficile de partir ». La personnalité de la télé-réalité a ajouté qu’elle et Kody continueraient d’être une forte présence dans la vie de chacun alors que nous élevons nos beaux enfants et soutenons notre merveilleuse famille. beaucoup de respect et d’admiration pour elle. Même si nous avançons sur des chemins différents, nous resterons toujours des parents engagés. »