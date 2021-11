La star de ‘Sister Wives’ Janelle Brown quitte le camping-car familial

Janelle Brown abandonne la vie en camping-car – du moins pour le moment. La star de Sister Wives a partagé dimanche qu’après quatre mois de vie dans une maison mobile, elle rangeait son camping-car bien-aimé pour l’hiver alors qu’elle et le reste de sa famille attendaient toujours l’achèvement de la construction de leur maison à Flagstaff, en Arizona. .

Brown a partagé la mise à jour majeure de la vie au cours du week-end à côté d’une photo du camping-car alors qu’il s’éloignait, annonçant: « Alors longue remorque! Au printemps prochain. » La star de TLC, l’épouse de Kody Brown, a poursuivi en disant que son camping-car « se dirigeait vers le stockage pour l’hiver », car elle « a décidé de trouver un logement à court terme en ville au lieu de sortir l’hiver ». Brown, cependant, ne fait pas ses adieux à son camping-car pour de bon. La star de Sister Wives a poursuivi en disant que « l’année prochaine, je devrais pouvoir me brancher sur les infrastructures (c.-à-d. électricité, égouts, eau) ». Elle a terminé la mise à jour avec: « J’ai adoré, j’ai adoré vivre sur la terre et j’attends avec impatience le printemps prochain. »

Le message du dimanche intervient après que Brown a révélé pour la première fois en juin qu’elle vivait dans un camping-car, affirmant qu’elle « avait agi avec audace et s’était lancée dans l’aventure ». À l’époque, elle avait déclaré aux fans que la maison de location dans laquelle elle vivait avait été vendue et qu’au lieu de rechercher une nouvelle propriété locative, elle avait « choisi une autre voie ». Elle a déclaré que sa décision avait été prise en partie parce que le marché du logement à Flagstaff, en Arizona, était « aussi fou que là où vous l’êtes, j’en suis sûr » et que les locations étaient « encore plus difficiles à trouver ».

« Je vous présente ma nouvelle aventure estivale – la vie en camping-car mais j’ai campé sur notre propriété », a-t-elle écrit. « Il y a beaucoup de choses à faire ici sur le terrain, alors j’ai pensé pourquoi ne pas être sur place. Honnêtement, j’alterne entre l’excitation extrême car j’ai toujours voulu essayer cela et l’anxiété face à toutes les variables inconnues. Alors restez à l’écoute, c’est sur le point de devenir réel ! »

Brown vivait dans le camping-car alors que la famille Brown commence à s’implanter sur la propriété de Coyote Pass, qui est actuellement en construction. La famille a acheté la propriété et s’est rendue en Arizona en 2018, avec Brown et ses épouses sœurs – Meri Brown, Robyn Brown et Christine Brown, qui a récemment annoncé sa séparation de Kody – vivant pour le moment dans des maisons de location temporaires.