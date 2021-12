La famille Brown s’est battue contre le drame familial dans la dernière saison de Sister Wives, et les épouses travaillent ensemble pour aider à maintenir la paix. Dans un nouveau clip de l’épisode du 5 décembre, Kody Brown est encouragé à faire un s’more pour sa première femme Meri par sa quatrième femme Robyn. « Kody m’a fait un s’more », explique Meri dans l’interview de style confessionnel. « Je vais dire un secret. J’ai vu Robyn lui dire de le faire pour moi, et je suis d’accord avec ça parce qu’il l’a toujours fait pour moi. Pour moi, c’est juste un peu ce dont il s’agit. Nous « sont censés se soutenir mutuellement. »

« Alors, Meri a dit que tu as mis Kody là-dessus ? C’est vrai ? » demande un membre de l’équipe hors caméra à Robyn. « Je ne sais pas de quoi vous parlez », répond Robyn en riant.

Avec Kody et Christine décidant de mettre fin à leur « union spirituelle » cette année, il y a eu beaucoup de discussions pour savoir si Kody et Meri, qui sont ensemble depuis 30 ans, tiendront la distance. Kody et Meri étaient légalement mariés jusqu’en 2014, date à laquelle ils ont divorcé afin qu’il puisse épouser Robyn et adopter ses enfants.

« Donc, il y a quelques mois, Kody et moi avons fêté notre 30e anniversaire. Beaucoup de gens m’ont dit : ‘Pourquoi es-tu toujours là ? Il ne t’aime clairement pas. « Tu fais ça juste parce que tu penses que c’est ce qui va t’amener au paradis. Pourquoi restes-tu ? » », a expliqué Meri. « Eh bien, parce que c’est ma famille. Parce que j’ai une confirmation de Dieu que c’est là que je suis censé être. C’est un choix très conscient que je fais. » Kody a affirmé qu’ils avaient une « relation amicale » mais qu’il n’avait « aucun désir ou intérêt pour une relation amoureuse » avec Meri.

Le 2 novembre, Christine a confirmé la rupture, dans un communiqué écrivant qu' »après plus de 25 ans ensemble, Kody et moi nous sommes séparés et j’ai pris la décision difficile de partir ». La personnalité de la télé-réalité a ajouté qu’elle et Kody continueraient d’être une forte présence dans la vie de chacun alors que nous élevons nos beaux enfants et soutenons notre merveilleuse famille. beaucoup de respect et d’admiration pour elle. Même si nous avançons sur des chemins différents, nous resterons toujours des parents engagés. »