La star de “Sister Wives” Kody Brown Angers les fans après avoir manqué un événement familial important

Y a-t-il plus de problèmes dans la famille Sister Wives? L’une des épouses de Kody Brown, Janelle Brown, a partagé sur Instagram qu’elle avait pu retrouver ses six enfants – Logan, 27 ans, Maddie, 25 ans, Hunter, 24 ans, Garrison, 22 ans, Gabe, 20 ans et Savannah, 16 ans – et leurs conjoints, postant une photo de l’équipage plein de sourires. “Tellement amusant d’assister à une réunion de famille à Park City, UT ce week-end”, a-t-elle écrit. “J’étais si heureux que beaucoup d’enfants puissent venir. Mykelti, Tony et bébé Avalon ne sont pas sur la photo, mais j’ai passé un bon moment de câlin avec le nouveau petit-bébé. Elle est la chose la plus mignonne. Ses cheveux et ses mèches sont le meilleur.” Elle a également ajouté un hashtag se demandant quand ses enfants étaient devenus adultes.

Cependant, ses followers n’ont pas pu s’empêcher de mentionner une absence notable : Kody n’était pas présent. « Où est Kody ? » a commenté un fan. “C’est un narcissique. Toutes ses femmes méritent mieux”, a répondu un autre. « Est-ce que votre mari est parti ? » a demandé une autre personne dans les commentaires.

Alors que Kody a admis sur Sister Wives que la séparation pandémique a exacerbé de nombreux problèmes dans ses relations avec ses femmes, en particulier Meri Brown, Janelle a défendu Kody sur Instagram pas plus tard qu’en juillet. Janelle a annoncé en juin qu’elle avait quitté sa maison de location pour vivre dans un camping-car sur la propriété de la famille Brown à Coyote Pass, en Arizona. Le critique était “un peu perturbé” par le fait que Kody “s’asseyait là et laissait” Janelle “vivre comme ça”.

Janelle a partagé une photo des nouvelles batteries qu’elle a obtenues pour son camping-car après que les fans craignaient qu’elle n’ait accès aux services publics. “Une mise à niveau et une amélioration considérables du stockage et du temps entre les fonctionnements des générateurs. Surtout avec l’augmentation du nombre de panneaux solaires également”, a-t-elle écrit, ajoutant le hashtag “hors réseau”. L’utilisateur d’Instagram a affirmé que même s’ils comprenaient que Janelle avait choisi de vivre dans le camping-car, il “n’y avait aucun moyen en enfer que je laisserais les choses en arriver au point où ma femme devrait vivre dans un camping-car”. Ils ont demandé à Janelle pourquoi elle ne recevait pas le soutien des autres épouses de Kody et ont dit qu’elle était “essentiellement sans abri”. Ils ont ajouté plus tard: “Je comprends que c’est confortable pour vous, mais ça a l’air vraiment mauvais de l’extérieur.”

En réponse, Janelle a déclaré que Kody n’avait rien à voir avec sa décision, note InTouch Weekly. “Mon mari n’a rien fait. J’ai choisi ça”, a-t-elle écrit. “Je suis choqué que vous pensiez que je suis une sorte de personne douce et douce à qui on peut dire de faire tout ce que je ne suis pas d’accord. Je suis désolé que vous soyez si myope et que vous vouliez faire des commentaires grossiers de derrière ton clavier.”

Le 27 juin, Janelle a annoncé qu’elle déménagerait dans la propriété de Coyote Pass et vivrait dans un camping-car en attendant que leurs maisons soient construites. Elle a dit qu’il devenait trop cher de rester dans sa maison de location à Flagstaff et a décidé d’essayer de vivre hors du réseau. “Il y a beaucoup à faire ici sur le terrain, alors j’ai pensé pourquoi ne pas être sur place”, écrivait-elle à l’époque. “Honnêtement, j’alterne entre l’excitation extrême car j’ai toujours voulu essayer cela et l’anxiété face à toutes les variables inconnues. Alors restez à l’écoute, c’est sur le point de devenir réel !” Depuis lors, elle a partagé plusieurs mises à jour sur la vie en camping-car avec ses fans.