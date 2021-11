La star de ‘Sister Wives’ Kody Brown et sa famille se séparent déjà lors de la première de la saison 16

La famille Brown continue de se séparer lors de la première de la saison 16 de Sister Wives. InTouch a publié la description officielle de l’épisode du 21 novembre, et il semble que le patriarche Kody Brown envisage de déménager dans sa propre propriété. « Après avoir rejeté l’idée de Christine de retourner dans l’Utah, Kody prend contact avec [wives] Janelle et Robyn », lit-on dans le synopsis de l’épisode. « Ensuite, Kody dit qu’il veut maintenant son propre terrain sur la propriété, et la famille discute de la possibilité de passer les vacances séparément. » Selon la publication, Brown espère acheter une propriété à Col du Coyote.

Brown s’est décrit comme étant dans « l’enfer de la polygamie » à la fin de la saison 15, et ces problèmes relationnels n’ont fait qu’empirer pendant l’intersaison. Brown et sa femme Christine ont annoncé plus tôt cette semaine qu’ils se sont séparés après plus de 25 ans ensemble. Les stars de TLC ont annoncé la fin de leur relation sur Instagram, Christine affirmant qu’elle avait pris la « décision difficile » de quitter son mari, qu’elle partageait avec ses sœurs épouses Robyn, Meri et Janelle.

« Après plus de 25 ans ensemble, Kody et moi nous sommes séparés et j’ai pris la décision difficile de partir », a écrit Christine, 49 ans, sur Instagram mardi. « Nous continuerons d’être une forte présence dans la vie de chacun alors que nous élevons nos beaux enfants et soutenons notre merveilleuse famille. En ce moment, nous demandons votre grâce et votre gentillesse alors que nous traversons cette étape au sein de notre famille. » Elle a poursuivi dans la légende : « Merci pour votre compréhension et votre compassion ! » en ajoutant des hashtags comprenant « le changement est bon » et « le changement est effrayant », ainsi que « l’espoir » et « le voyage ».

Kody a également abordé cette scission sur son compte Instagram. « La décision de Christine de partir s’accompagne d’une grande tristesse. Nous avons passé de nombreuses années ensemble et j’ai beaucoup de respect et d’admiration pour elle », a-t-il écrit dans sa propre déclaration. « Bien que nous avancions sur des chemins différents, nous resterons toujours des parents engagés. »

Kody et Christine se sont mariés en mars 1994 et partagent des enfants Aspyn, 26 ans, Mykelti, 25 ans, Paedon, 23 ans, Gwendlyn, 20 ans, Ysabel, 18 ans et Truely, 11 ans. La personnalité de la réalité s’est inscrite sur les papiers hypothécaires comme une « femme célibataire » qui a confirmé qu’elle était retournée dans l’Utah à la suite de tensions dans sa famille au sujet de ne plus vouloir vivre à Flagstaff, en Arizona, avec son mari.

Au cours de la première bande-annonce de la saison 16 de Sister Wives, Christine a déclaré aux caméras: « Je ne veux pas déménager sur la propriété. Je veux retourner dans l’Utah », révélant plus tard qu’elle ressentait une division dans son mariage avec Kody alors que son la relation avec sa femme Robyn était apparemment florissante. « Pourquoi voudrais-je vivre sur la même propriété avec un mariage dysfonctionnel alors que là-bas, il a un mariage à part entière ? » a-t-elle demandé dans un teaser pour la saison. Sister Wives revient sur TLC le 21 novembre à 22 h HE.