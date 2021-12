La star de ‘Sister Wives’, Kody Brown, partage un moment heureux avec sa femme Christine avant de se séparer

La famille Sister Wives a subi des changements spectaculaires cette année, mais un nouveau clip d’aperçu montre les Browns à un moment plus heureux. TLC a publié un clip de l’épisode du 5 décembre, et il montrait Kody et Christine Brown, qui ont depuis annoncé une séparation, dans des moments plus heureux. Dans le clip, Christine réunit Kody et les trois autres épouses, Janelle, Meri et Robyn avec une bonne nouvelle.

« Donc, nous avons presque toute la famille réunie aujourd’hui via des appareils électroniques pour » cette nouvelle de la propriété « , mais je ne vais pas leur donner des nouvelles de la propriété. Nous avons une surprise! » Christine explique, avant de révéler qu’elle et la fille de Kody, Mykelti Padron, attendent un bébé avec son mari Tony.

« C’est un couple formidable. Ils sont toujours fous, pleins de plaisir et excitants à côtoyer. Ils font la fête et j’adore leur rendre visite », a expliqué Christine dans une interview confessionnelle. « Ce sera notre troisième petit-enfant », poursuit Christine. « Elle étant ma fille biologique, peut-être pensez-vous que cela signifierait quelque chose de différent, mais ce n’est pas le cas. [Janelle and Kody’s daughter] Maddie a deux [kids]. Axel et Evie sont mes petits-enfants… En tant que maman dans [a] famille plurielle, mes enfants sont mes enfants même si tous les enfants sont nos enfants mais que les petits-enfants sont tout simplement nos petits-enfants. C’est juste de ça qu’il s’agit. »

« Après plus de 25 ans ensemble, Kody et moi nous sommes séparés et j’ai pris la décision difficile de partir », a écrit Christine sur Instagram le 2 novembre. « Nous continuerons d’être une forte présence dans la vie de chacun en tant que parent. nos beaux enfants et soutenons notre merveilleuse famille. En ce moment, nous demandons votre grâce et votre gentillesse alors que nous traversons cette étape au sein de notre famille. » Elle a poursuivi dans la légende : « Merci pour votre compréhension et votre compassion ! » en ajoutant des hashtags comprenant « le changement est bon » et « le changement est effrayant », ainsi que « l’espoir » et « le voyage ».

Kody a également abordé cette scission sur son compte Instagram. « La décision de Christine de partir s’accompagne d’une grande tristesse. Nous avons passé de nombreuses années ensemble et j’ai beaucoup de respect et d’admiration pour elle », a-t-il écrit dans sa propre déclaration. « Bien que nous avancions sur des chemins différents, nous resterons toujours des parents engagés. »

Kody et Christine se sont mariés en mars 1994 et partagent des enfants Aspyn, 26 ans, Mykelti, 25 ans, Paedon, 23 ans, Gwendlyn, 20 ans, Ysabel, 18 ans et Truely, 11 ans. La personnalité de la réalité s’est inscrite sur les papiers hypothécaires comme une « femme célibataire » qui a confirmé qu’elle était retournée dans l’Utah à la suite de tensions dans sa famille au sujet de ne plus vouloir vivre à Flagstaff, en Arizona, avec son mari.