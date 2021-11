La star de ‘Sister Wives’, Kody Brown, pourrait perdre une autre femme après la rupture de Christine Brown

Kody Brown pourrait perdre deux épouses le plus tôt possible après que sa femme Christine Brown a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle avait décidé de quitter son mari après plus de 25 ans. La star de Sister Wives serait sur le point de perdre également sa femme Meri Brown, a déclaré un initié Nous hebdomadaire mercredi, après plus de 30 ans ensemble.

Les problèmes conjugaux de Kody et Meri se sont déroulés dans l’émission TLC depuis des années, mais Meri est « devenu très indépendant » récemment et le couple « n’a eu aucune relation » qui n’est pas « faux » pour les caméras : « Ils sont ensemble pour La télévision, essentiellement », a déclaré l’initié. Kody et Meri sont ensemble depuis le plus longtemps, se mariant en 1990, trois ans seulement avant que Kody n’accueille sa deuxième épouse, Janelle Brown. En 1994, il a épousé sa troisième épouse Christine, et en 2010, il a ajouté sa quatrième épouse Robyn Brown à la famille.

Afin d’adopter les trois enfants de Robyn, Kody a dû divorcer légalement de Meri, et les deux ont connu plusieurs hauts et bas depuis, y compris le scandale de la pêche au chat de Meri. La source privilégiée a déclaré que le départ de Christine de Kody avait peut-être permis à Meri de sortir de la famille. « Publiquement, Meri sera la prochaine à se séparer de Kody. Elle est déjà sortie publiquement avec d’autres hommes », ont-ils expliqué. « Maintenant que c’est fini, Christine est peut-être quelque chose qui peut arriver sans que le contrat ne se termine. »

Kody et Christine ont annoncé leur séparation mardi, quelques semaines seulement avant la première de la saison 16 le jeudi 21 novembre. « Après plus de 25 ans ensemble, Kody et moi nous sommes séparés et j’ai pris la décision difficile de partir », Christine a écrit sur Instagram. « Nous continuerons d’être une forte présence dans la vie de chacun alors que nous élevons nos beaux enfants et soutenons notre merveilleuse famille. En ce moment, nous demandons votre grâce et votre gentillesse alors que nous traversons cette étape au sein de notre famille. »

Kody a ajouté dans sa propre déclaration : « La décision de Christine de partir s’accompagne d’une grande tristesse. Nous avons passé de nombreuses années ensemble et j’ai beaucoup de respect et d’admiration pour elle. Bien que nous avancions sur des chemins différents, nous continuerons restent des parents engagés. » Les deux partagent les enfants Asypen, 26 ans, Mykelti, 25 ans, Paedon, 23 ans, Gwendlyn, 20 ans, Ysabel, 18 ans et Truely, 11 ans.