La star de ‘Sister Wives’ profite des bénédictions pour Thanksgiving au milieu des problèmes de mariage

Quelques semaines à peine après avoir quitté son mari Kody Brown après 27 ans de mariage, spirituel ou autre, Christine Brown est reconnaissante pour le nouveau chapitre de sa vie. Bien que son dernier message ne soit pas éclairant en ce qui concerne Kody Brown et son mariage, il montre comment elle est tombée dans les bras de la famille.

Thanksgiving était un événement familial à part entière pour Brown, avec des pyjamas assortis, Harry Potter Clue et bien plus encore. « Un pyjama assorti avec ma mère et Truely ! » Brown a écrit dans la légende de la photo sur les réseaux sociaux.

Cela représente un joyeux premier Thanksgiving sans son ex-mari Kody Brown. Le couple n’a jamais été légalement marié, mais elle a mis fin à son mariage spirituel, s’engageant à rester dans la vie de l’autre en raison des enfants qu’ils partagent.

« Après plus de 25 ans ensemble, Kody et moi nous sommes éloignés l’un de l’autre et j’ai pris la décision difficile de partir », lit-on dans la publication Instagram de Brown. « Nous continuerons d’être très présents dans la vie de chacun alors que nous élevons nos beaux enfants et soutenons notre merveilleuse famille. En ce moment, nous demandons votre grâce et votre gentillesse alors que nous traversons cette étape au sein de notre famille. »

Kody Brown a également partagé une déclaration sur la scission, soulignant la tristesse de la scission. « La décision de Christine de partir s’accompagne d’une grande tristesse. Nous avons passé de nombreuses années ensemble et j’ai beaucoup de respect et d’admiration pour elle », peut-on lire dans le message de Brown. « Bien que nous avancions sur des chemins différents, nous resterons toujours des parents engagés. »

Outre Truely mentionné ci-dessus, le couple partage également Asypen, 26 ans, Mykelti, 25 ans, Paedon, 23 ans, Gwendlyn, 20 ans et Ysabel, 18 ans. La fille Truely est la plus jeune à 11 ans. Malgré leurs différences qui ont mis fin à leur accouplement, le couple est conscient de son devoir de parents. « La décision a été longue à venir, et je me sens comme une bien meilleure personne divorcée que je ne l’ai jamais été, et la vie est si belle… C’est un tout nouveau monde et j’espère juste que Kody et moi pourrons toujours rester amis pendant tout ce temps. de cela », a écrit Christine Brown. « Nous avons encore des enfants à élever et Truely a 11 ans, donc nous devons juste être bons et aimables et des choses comme ça. »