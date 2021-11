La star de Sister Wives, Christine Brown, n’a pas trop révélé sa rupture avec son mari Kody Brown, et il y a une raison très simple à cela. Elle ne peut pas gâcher l’émission TLC. Mercredi, Brown a confirmé sur sa page de groupe Facebook LuLaRoe que la rupture serait couverte en détail au retour de la série.

« Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour votre soutien continu », a écrit Brown, 49 ans, sur Facebook, rapporte InTouch Weekly. « Je sais que vous avez probablement beaucoup de questions à me poser, mais comme mon départ a été documenté dans le cadre de l’émission de notre famille, la plupart de vos questions trouveront une réponse dans nos épisodes. Merci de votre compréhension et de votre coopération. »

Des rumeurs selon lesquelles Brown et Kody se sont séparés ont fait surface le mois dernier après qu’InTouch Weekly a obtenu une copie de l’acte de l’ancienne maison de Brown à Flagstaff, en Arizona, avant la sortie de la bande-annonce de la saison 16 de Sister Wives. Brown s’est décrite comme une « femme célibataire » dans le document. Brown a mis la maison en vente en août avec un prix demandé de 725 000 $. Kody a acheté la maison pour 520 000 $ en septembre 2018, lorsque la famille Brown a quitté la région de Las Vegas pour l’Arizona.

Mardi, Brown a confirmé qu’elle et Kody ne sont plus ensemble. « Après plus de 25 ans ensemble, Kody et moi nous sommes séparés et j’ai pris la décision difficile de partir », a-t-elle écrit. « Nous continuerons d’être une présence forte dans la vie de chacun alors que nous élevons nos beaux enfants et soutenons notre merveilleuse famille. En ce moment, nous demandons votre grâce et votre gentillesse alors que nous traversons cette étape au sein de notre famille. »

Brown vit maintenant dans l’Utah avec Truley, sa plus jeune fille avec Brown. Ses autres enfants et sa famille élargie vivent également dans l’Utah. À la fin de la saison dernière, la famille Brown a décidé de construire quatre maisons séparées sur leur nouveau terrain à Coyote Pass, mais Christine a déclaré qu’elle préférait retourner dans l’Utah. « Pourquoi voudrais-je vivre sur la même propriété avec un mariage dysfonctionnel alors que là-bas, il a un mariage à part entière », a déclaré Brown dans la dernière bande-annonce de Sister Wives. « Qui voudrait jamais vivre comme ça ?

Brown est l’une des quatre épouses de Kody. Il a d’abord épousé Meri Brown en 1990, puis Jenelle Brown en 1993. Il a épousé Brown en 1994 et Robyn Brown en 2010. Kody était légalement marié à Meri jusqu’à leur divorce en 2014 afin qu’il puisse légalement épouser Robyn et adopter ses trois enfants d’un précédent replation. Brown partage quatre enfants avec Kody. Sister Wives revient sur TLC le 21 novembre à 22 h HE.