La star de ‘Sister Wives’, Robyn Brown, se penche sur la colère d’une autre épouse envers Kody Brown

Sister Wives La saison 16 sera diffusée le 21 novembre sur TLC, et les clips des premiers épisodes montrent que la famille Brown est à son point de rupture. InTouch Weekly a présenté un clip qui montrait Robyn Brown offrant sa compréhension à sa compagne Christine Brown, qui est à un point de rupture avec son mari Kody Brown. « Christine est bouleversée. Je le comprends », explique Robyn, citant les restrictions COVID comme une contrainte pour la famille. « C’est effrayant, ça a été absolument effrayant, à quoi ressemble notre culture familiale parce que nous ne passons pas de temps ensemble. »

« Je ne sais pas si c’est quelque chose qui se répare tout de suite, alors ne pensez pas que tout est parti, et que tout est mis au lit ou autre », dit Janelle Brown à Christine frustrée. « Je veux honorer où tu es. » Malgré le souhait de Christine de retourner dans l’Utah, Kody insiste sur le fait que la famille doit rester ensemble dans leur propriété de Coyote Pass. « Nous devons cependant déterminer toutes les limites de la propriété, ce que nous devons faire parce que nous devons être en mesure d’aller de l’avant », soutient-il. « Nous ne voulons plus attendre. »

Il a depuis été confirmé que Kody et Christine se sont séparés. L’alun de TLC a franchement discuté de sa vie après la rupture dans une série de vidéos de Cameo, disant aux fans qu’elle « n’avait aucune idée que la vie pouvait être simple » après sa séparation avec Brown après plus de 25 ans, quelque chose qu’elle a dit était « un long temps à venir . »

Kody et Christine se sont mariés en mars 1994 et partagent des enfants Aspyn, 26 ans, Mykelti, 25 ans, Paedon, 23 ans, Gwendlyn, 20 ans, Ysabel, 18 ans et Truely, 11 ans. des rumeurs selon lesquelles Brown et Kody se sont séparés pour la première fois ont fait surface le mois dernier après que la star de Sister Wives s’est inscrite sur les papiers hypothécaires comme une « femme célibataire » qui a confirmé qu’elle était retournée dans l’Utah.

Le 2 novembre, Christine a confirmé la rupture, dans un communiqué écrivant qu' »après plus de 25 ans ensemble, Kody et moi nous sommes séparés et j’ai pris la décision difficile de partir ». La personnalité de la télé-réalité a ajouté qu’elle et Kody continueraient d’être une forte présence dans la vie de chacun alors que nous élevons nos beaux enfants et soutenons notre merveilleuse famille. beaucoup de respect et d’admiration pour elle. Même si nous avançons sur des chemins différents, nous resterons toujours des parents engagés. »