La star de Sister Wives Meri Brown ne laisse pas le drame de son union avec son partenaire de longue date Kody Brown et ses autres épouses l’empêcher de sentir les roses. Kody et son autre épouse Christine Brown se sont séparés après que Christine ait choisi de mettre fin à son mariage de 25 ans avec Kody, laissant le reste de la famille dans le processus. Christine vit maintenant dans l’Utah, à des kilomètres de son ancienne vie en Arizona. Meri se tourne vers les médias sociaux et réfléchit depuis son retour d’un voyage à travers le pays avec Kody et l’équipage.

Meri dit qu’elle est devenue remplie de gratitude en « se tenant à l’évier en train de faire la vaisselle ». « Gratitude pour la famille, pour les amitiés, pour mon travail et les gens avec qui je travaille presque quotidiennement, pour l’influence positive de tant de mes amis et mentors », a-t-elle écrit dans une publication Instagram le jeudi 18 novembre. « Gratitude pour cette vie immense remplie d’opportunités et d’épanouissement. Parce que vous tous, je le ressens ! »

Meri, 50 ans, a poursuivi en écrivant: « Il y a [sic] des moments où nous pouvions tous séparer nos vies et nous concentrer sur les choses qui ne vont pas, les choses qui ne se sont pas déroulées comme nous l’avions prévu, le ceci, le cela, l’autre. Parce que nous avons tous ces choses. Mais vraiment, quelle joie cela nous apporte ? »

Meri a ajouté qu' »il ne s’agit pas d’ignorer les défis » de la vie, mais plutôt de « se concentrer sur les choses qui sont BONNES… Je vis une vie épanouie, pleine de joie, de bonheur, d’autonomisation et d’aventure. Toutes les bonnes choses ! Et Je suis si reconnaissant! »

La relation de Meri avec Kody n’a pas été sans hoquet. Ils ont traversé une période difficile dont ils ne se sont pas nécessairement complètement remis. En 2015, Meri a été impliquée dans un scandale de pêche au chat. Elle a commencé une relation avec un partenaire en ligne qu’elle a supposé être un homme, mais qui s’est avéré être une femme.

Une source a dit OK ! Magazine que Meri et Kody sont mariés « spirituellement » et non « légalement », ajoutant qu’ils ne sont « ensemble que pour la télévision ». En fait, Meri a été occupée à faire son propre truc et à se concentrer sur ses propres désirs.

La source a ajouté que Meri « est devenue très indépendante » et « passe beaucoup de temps avec ses enfants et va partout où ils vont ». Meri et Kody ont une fille de 26 ans, Mariah.