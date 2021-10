La star de ‘Sister Wives’ se qualifie de célibataire après avoir quitté l’État au milieu d’un drame familial

Christine Brown est une « femme célibataire » au milieu de son drame conjugal en cours avec son mari Kody Brown et de son déménagement hors de l’État. La possible mise à jour de la relation et le signe potentiel d’une rupture avec son mari « spirituel » ont été faits sur l’acte d’hypothèque de son ancienne maison de Flagstaff, en Arizona, que la star de Sister Wives a mis sur le marché en août.

Avant la première de la saison 16 de Sister Wives, In Touch Weekly a obtenu une copie de l’acte, qui a récemment été mis à jour avec la nouvelle adresse de Brown à Murray, Utah. Bien qu’il n’y ait pas beaucoup plus de points d’intérêt sur le document, le média a rapporté que l’acte offrait un indice sur le statut de la relation de Brown, qu’elle a répertorié comme « femme célibataire » sur l’acte. In Touch a noté qu’il ne s’agissait pas d’un changement, car Brown s’est également décrite comme une « femme célibataire » sur la paperasse pour sa maison de Flgastaff, qu’elle et Kody ont achetée pour 520 000 $ en septembre 2018, alors que la famille déménageait de Las Vegas en Arizona. , Nevada avec des plans pour construire un complexe. Cependant, au milieu des retards dans la construction, Brown a finalement remis la propriété Coyote Pass sur le marché avec un prix demandé de 725 000 $.

Il semble que la prochaine saison de la série TLC de la famille Brown se concentrera au moins partiellement sur la décision de Brown de retourner dans l’Utah. Dans un teaser pour la saison 16, Brown a déclaré aux caméras: « Je ne veux pas déménager sur la propriété. Je veux retourner dans l’Utah. » Dans un autre moment, la tension dans son mariage plural était apparente lorsqu’elle a dit: « Pourquoi voudrais-je vivre sur la même propriété avec un mariage dysfonctionnel alors que là-bas, il a un mariage à part entière? »

Comme les fans le savent, la star de Sister Wives est finalement retournée dans l’Utah. Selon The Sun, Brown a emménagé dans une maison en duplex de 1,1 million de dollars dans l’Utah. La maison aurait deux unités de vie attachées l’une à côté de l’autre en tant que maisons de ville, la partie de Brown s’étendant sur 3 490 pieds carrés. Il aurait trois chambres et deux salles de bains. Brown n’est pas propriétaire de la propriété, mais est plutôt locataire.

Kody, quant à lui, semble être resté en Arizona avec ses trois autres épouses – Meri, Robyn et Janelle. Brown et Kody ont conclu ce qu’ils décrivent comme un « mariage spirituel » en 1994 et partagent six enfants ensemble – Aspyn, Mykelti, Gwendlyn, Ysabel, Truely et Paedon. Les dernières saisons de Sister Wives ont documenté le couple aux prises avec des problèmes conjugaux. Pour le moment, cependant, Brown n’a pas commenté les informations faisant état de sa liste de « femme célibataire ».