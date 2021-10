La star de Skyrim IRL TikTok JinnKid arrêtée et accusée de meurtre

Une capture d’écran d’une des vidéos Skyrim de JinnKid Capture d’écran : YouTube

Ali Nassar Abulaban, alias JinnKid, est l’acteur derrière Skyrim In Real Life, une série de vidéos TikTok incroyablement populaires. Il a été arrêté la semaine dernière et accusé du meurtre de deux personnes, dont sa femme.

Comme le rapporte NBC San Diego, la police a été appelée dans un appartement de l’East Village de la ville la semaine dernière où elle a découvert les corps de deux personnes, l’épouse d’Abulaban, Ana (29 ans) et son amie Rayburn Barron (28 ans). On pense qu’Ana et Rayburn avaient eu une liaison et que les Abulabans étaient « en train de mettre fin au mariage ».

Le procureur de district adjoint, Taran Brast, a déclaré qu’Ali avait «traqué» Ana depuis le 18 octobre et qu’à la fin de la semaine dernière, il avait non seulement vandalisé leur appartement dans un complexe de luxe, mais «avait également installé une application sur l’iPad de sa fille qui lui permettait de surveiller l’activité. dans l’appartement ».

Il est allégué que jeudi dernier après-midi, après qu’Ali ait « entendu sa femme avec un autre homme », il a visité l’appartement, y a trouvé Barron et lui a tiré trois balles dans la tête et le cou, avant de tirer également « une balle dans le front de sa femme ». Des séquences vidéo d’un appartement voisin montreraient Ali quittant l’appartement juste après.

Il est ensuite allé chercher sa fille de cinq ans à l’école, qui était avec lui dans la voiture lorsqu’il a été placé en garde à vue peu de temps après. La police pense que Abulaban est celui qui a appelé le 911 et signalé les meurtres. Les procureurs disent que les meurtres font suite à un incident de violence domestique du mois dernier :

Brast a déclaré qu’il y avait eu un incident de violence domestique qui avait été signalé en septembre, au cours duquel Ali avait poussé Ana, lui causant une blessure lors d’un incident dont la fille du couple a été témoin. Cependant, aucune injonction n’a été émise.

G/O Media peut toucher une commission

Posté sous le nom de JinnKid, Abulaban a accumulé au cours des dernières années un public en ligne comprenant 950 000 abonnés sur TikTok et 170 000 abonnés sur YouTube. Sa dernière vidéo, une usurpation d’identité de Tony Montana de Scarface, a été mise en ligne il y a seulement six jours.

Abulaban est actuellement détenu sans caution dans l’attente d’une audience préliminaire le 5 janvier.