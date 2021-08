La star de Slipknot Corey Taylor «très malade» avec Covid malgré la vaccination .

Corey Taylor a été testé positif pour Covid vendredi (Photo: .)

Le rockeur de Slipknot Corey Taylor a été testé positif pour Covid-19, révélant qu’il est «très malade» malgré sa vaccination.

L’homme de 47 ans devait se produire vendredi à l’événement Astronomicon à Ann Arbor, Michigan, mais a annoncé qu’il ne le ferait pas car il s’auto-isolait.

Dans une vidéo sur Facebook, Corey a déclaré : ” J’espère que tout le monde va bien, j’aimerais avoir de meilleures nouvelles. Je me suis réveillé aujourd’hui et j’ai été testé positif, et je suis très, très malade.

«Je suis absolument dévasté, je suis tellement désolé. J’espère que tout le monde passera un bon moment, et je vous promets que j’essaierai absolument d’y retourner dès que possible.

Il a poursuivi: «Je devrais aller bien – c’est juste la grippe. Je suis vacciné, donc je ne suis pas inquiet, mais je ne voudrais certainement pas le transmettre à quelqu’un d’autre, alors, tout le monde est en sécurité là-bas.

« Je te reverrai, promis.

Les organisateurs de l’événement ont souhaité à Corey un prompt rétablissement et ont écrit dans la légende de la vidéo : ” Maintenir la santé et la sécurité de tous est primordial en ces temps. Covid n’est pas une blague et peut affecter n’importe qui, même ceux qui ont été vaccinés.

«Malheureusement, cela inclut les célébrités. Nous venons de recevoir des nouvelles via ce message vidéo de Corey Taylor, qui ne pourra malheureusement plus venir ce week-end.’

Ils ont ajouté: “Nous souhaitons à Corey un prompt rétablissement et nous exhortons tout le monde à rester vigilant. Si vous venez à l’Astronomicon, n’oubliez pas de porter un masque pour assurer votre sécurité et celle de tous les participants à l’événement.

Corey a été occupé à se produire cet été sur sa tournée CMF après avoir sorti son premier album solo CMFT en octobre.

Le musicien a récemment expliqué comment il prévoyait de rendre les spectacles sûrs pour Covid, en déclarant à Rolling Stone: “ Nous prendrons autant de précautions que possible: la distanciation sociale habituelle, les sièges en pod (zone sectionnée avec un nombre alloué de personnes qui réunis autorisés à l’intérieur), contrôles de température, décharges signées à la porte, masques en place partout sauf dans votre pod.

“Nous encourageons tout le monde à se faire vacciner également avant la tournée.”

Le diagnostic de Covid de Corey intervient quelques semaines après le décès du membre fondateur de Slipknot, Joey Jordison, dans son sommeil à l’âge de 46 ans. La cause du décès n’a pas été révélée.

